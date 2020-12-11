В Нижнем Новгороде после выхода сериала «Ход королевы» выросли продажи шахмат

По данным аналитиков, в Нижнем Новгороде продажи шахмат выросли почти в 2 раза — рост составил + 90%. Аналитики отмечают повышение интереса и к онлайн-версии игры — ее покупали чаще на 12%.

Лидерами по продажам стали Москва, где был продан один из самых дорогих наборов — стоимостью 1,4 миллиона рублей, и Санкт-Петербург.

Сериал «Ход королевы» рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами и с наркотической зависимостью.

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Фото: kinopoisk.ru