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Музыка

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Boulevard Depo, Полка, passmurny и не только: «Пари Фест» объявил вторую волну артистов

Компанию Big Baby Tape, ATL и Мартину 1 августа на Стрелке составят еще 10 (!) исполнителей. 

«Все такой же дорогой и фантастически печальный» Boulevard Depo с хитами из последнего альбома, молодое хип-хоп дарование Полка, представитель новой волны экспериментального UK Bass Diuragga, энергичный электронный дуэт The Dawless, чьи лайв-перформансы озвучены «железными» синтезаторами, секвенсорами и драм-машинами. 

Полный лайнап второй волны:

  • Boulevard Depo
  • Полка
  • passmurny
  • Dimma Urih
  • НЕДРЫ
  • THE DAWLESS
  • Isentie live
  • Monoplay
  • Diuragga
  • Karl Chix

Также вскоре обещают назвать секретного артиста. Музыкальная программа будет проходить сразу на трех сценах, а после заката фест переедет в ЦЕХ * на ночной рейв с резидентами прогрессив-лейбла SYSTEM 108, среди которых Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry и Mashkov.

Когда: 1 августа
Где: Стрелка

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