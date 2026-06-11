Boulevard Depo, Полка, passmurny и не только: «Пари Фест» объявил вторую волну артистов

Полный лайнап второй волны:

Boulevard Depo

Полка

passmurny

Dimma Urih

НЕДРЫ

THE DAWLESS

Isentie live

Monoplay

Diuragga

Karl Chix

Также вскоре обещают назвать секретного артиста. Музыкальная программа будет проходить сразу на трех сценах, а после заката фест переедет в ЦЕХ * на ночной рейв с резидентами прогрессив-лейбла SYSTEM 108, среди которых Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry и Mashkov.

Когда: 1 августа

Где: Стрелка

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