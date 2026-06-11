Boulevard Depo, Полка, passmurny и не только: «Пари Фест» объявил вторую волну артистов

Компанию Big Baby Tape, ATL и Мартину 1 августа на Стрелке составят еще 10 (!) исполнителей.
«Все такой же дорогой и фантастически печальный» Boulevard Depo с хитами из последнего альбома, молодое хип-хоп дарование Полка, представитель новой волны экспериментального UK Bass Diuragga, энергичный электронный дуэт The Dawless, чьи лайв-перформансы озвучены «железными» синтезаторами, секвенсорами и драм-машинами.
Полный лайнап второй волны:
- Boulevard Depo
- Полка
- passmurny
- Dimma Urih
- НЕДРЫ
- THE DAWLESS
- Isentie live
- Monoplay
- Diuragga
- Karl Chix
Также вскоре обещают назвать секретного артиста. Музыкальная программа будет проходить сразу на трех сценах, а после заката фест переедет в ЦЕХ * на ночной рейв с резидентами прогрессив-лейбла SYSTEM 108, среди которых Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry и Mashkov.
Когда: 1 августа
Где: Стрелка
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