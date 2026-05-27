Big Baby Tape, ATL, Тося Чайкина и другие выступят на «Пари Фест» в этом году

Как и в 2025-м, у крупнейшего музыкального фестиваля в Нижнем будет три сцены и около сотни артистов в лайнапе.

Среди хедлайнеров первой волны: постоянный фигурант верхних строчек стриминг-чартов Big Baby Tape, главный рэп-мистик ATL, чилловый инди-рокер Мартин и (внезапно!) ветераны отечественной хип-хоп сцены Bad Balance (снова светлая музыка будет литься, как вода!). Также заявлены Тося Чайкина, Кассета и Nikita Zabelin.
На ночной рейв, который пройдет в ЦЕХе *, приедут резиденты объединения System108: Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry, Mashkov и секретный гость.
В параллельной программе: киберспортивные турниры, соревнования по скейтбордингу, брейкингу, слэклайну, паделу и авиашоу, уже ставшее традиционным для фестиваля.

Где: Стрелка
Когда: 1 августа

16+

