Big Baby Tape, ATL, Тося Чайкина и другие выступят на «Пари Фест» в этом году

Среди хедлайнеров первой волны: постоянный фигурант верхних строчек стриминг-чартов Big Baby Tape, главный рэп-мистик ATL, чилловый инди-рокер Мартин и (внезапно!) ветераны отечественной хип-хоп сцены Bad Balance (снова светлая музыка будет литься, как вода!). Также заявлены Тося Чайкина, Кассета и Nikita Zabelin.

На ночной рейв, который пройдет в ЦЕХе *, приедут резиденты объединения System108: Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry, Mashkov и секретный гость.

В параллельной программе: киберспортивные турниры, соревнования по скейтбордингу, брейкингу, слэклайну, паделу и авиашоу, уже ставшее традиционным для фестиваля.

Где: Стрелка

Когда: 1 августа

16+