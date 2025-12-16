Полина Буданова основала детскую вокальную студию на базе ДК им. Лепсе (Выкса) в 2019 году (а в 2024-м ее отметили на городской Доске Почета). Сейчас в студии занимаются 140 (!) ребят от 4 до 20 лет. Помимо вокала они осваивают сценическое движение, театральное мастерство и хореографию, многие параллельно получают музыкальное образование. Полина ведет хористов (сами себя они называют «будановцы») к большой сцене вместе со своими помощницами – старшими девочками из хора.
Кроме непосредственно занятий у солистов хора (около 20 человек) насыщенный график выступлений и репетиций в местных и всероссийских проектах (Полина остается их воодушевляющим хормейстером, даже находясь в зрительном зале). Например, в 2021 году вокалисты студии исполнили пьесу композитора Дмитрия Баженова в проекте «Триоратория» на озере Лебединка в Выксе. Спустя год детский хор выступил на концерте «Выкса–фестиваля» совместно с группой СБПЧ. А уже в августе голоса ребят (и их родителей) звучали в «Хороходе-2» – проекте Владимира Горлинского и художницы Кати Бочавар.
Полина Буданова
основательница вокальной студии
В 2023 году коллектив вновь был приглашен для участия в двух крупных концертах Выксы: «Почти у моря» музыкантов и композиторов «Наставшевс и Лубенников» и «Море ныряет в человека» совместно с московским инклюзивным театром «Круг-II». В 2024-м ребята приняли участие в большом выксунском шествии «А может это сон?» (режиссер Саша Горчилин) и спели произведение композитора Марии Аникеевой «Тук-тук». В этом году «Выкса–фестиваль» подарил нам возможность соприкоснуться с творчеством группы «Смешband», «Лолита Косс» и «Бонд с кнопкой». С последними мы спели 5 песен на «Мерцающем концерте». Долго готовились, распевали многоголосые партии. Все прошло отлично, Илья был очень воодушевлен детьми, их голосами и светлой энергией!
Через пару месяцев «будановцы» записали вместе с «Бондом с кнопкой» трек «Любовь», который вошел в саундтрек к пятисерийному документальному мюзиклу «Громко и честно» (режиссер Кирилл Алехин) о новых российских независимых музыкантах. В съемках первой серии, посвященной группе Ильи Золотухина, приняли участие и выксунские хористы.
А дальше понеслось... Запись новых песен, творческий вечер и показ серии в Выксе: Илья и Кирилл приехали к нам вновь и мы спели для выксунцев на сцене нашего ДК. Потом мы побывали на телешоу в «Песне от всей души» и запремьерили там песню «Любовь». В ноябре исполнилась наша мечта – мы выступили перед 8 тысячами зрителей на сцене VK Stadium в Москве вместе с группой «Бонд с кнопкой»! А в декабре нас ждет выступление в Казани. Мы счастливы от происходящего – это важный и полезный опыт, это развитие и проверка на прочность.
