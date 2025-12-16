основательница вокальной студии

А дальше понеслось... Запись новых песен, творческий вечер и показ серии в Выксе: Илья и Кирилл приехали к нам вновь и мы спели для выксунцев на сцене нашего ДК. Потом мы побывали на телешоу в «Песне от всей души» и запремьерили там песню «Любовь». В ноябре исполнилась наша мечта – мы выступили перед 8 тысячами зрителей на сцене VK Stadium в Москве вместе с группой «Бонд с кнопкой»! А в декабре нас ждет выступление в Казани. Мы счастливы от происходящего – это важный и полезный опыт, это развитие и проверка на прочность.