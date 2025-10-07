Фит дня: Бонд с кнопкой x Выксунский детский хор

Впервые инди-бэнд и коллектив вокальной студии Полины Будановой выступили вместе на Выкса-фестивале. Спустя два месяца после атмосферного вечера в ротонде Илья Золотухин и компания снова «качнули купол нашего неба» своей «Любовью».
«"Любовь" произошла со мной в июле, я встретил потрясающе красивых людей в городе без мобильного интернета, и мы спели вместе. Мне бы искренне хотелось, чтобы «любовь» произошла и с вами».
(!!) Сингл вошел в саундтрек к пятисерийному документальному мюзиклу «Громко и честно» реж. Кирилла Алехина («сняли, много свободы, юности, тревоги и удачи»), который рассказывает о новых российских независимых музыкантах. Первая серия как раз о «Бонде с кнопкой» (хор принимал участие в съемках!), вторая – про белгородскую группу Soltwine. 12 октября в Выксе пройдет премьерный показ первых двух эпизодов.
