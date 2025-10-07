Фит дня: Бонд с кнопкой x Выксунский детский хор

«"Любовь" произошла со мной в июле, я встретил потрясающе красивых людей в городе без мобильного интернета, и мы спели вместе. Мне бы искренне хотелось, чтобы «любовь» произошла и с вами».

(!!) Сингл вошел в саундтрек к пятисерийному документальному мюзиклу «Громко и честно» реж. Кирилла Алехина («сняли, много свободы, юности, тревоги и удачи»), который рассказывает о новых российских независимых музыкантах. Первая серия как раз о «Бонде с кнопкой» (хор принимал участие в съемках!), вторая – про белгородскую группу Soltwine. 12 октября в Выксе пройдет премьерный показ первых двух эпизодов.

Послушать Любовь можно здесь.