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Джакомо Менегарди: «Музыка для меня – это шутка, которая стала профессией»

Завтра на последнем (!) концерте зимнего Pianissimo в Нижнем выступит итальянский пианист Джакомо Менегарди. К 24 он успел завоевать более 30 наград престижных музыкальных конкурсов, в том числе взял первое место на Международном конкурсе им. Моцарта в Швейцарии. В программе вечера: «Эстампы» Дебюсси, этюд Рахманинова, «Шотландская соната» Мендельсона и «Картинки с выставки» Мусоргского. В предвкушении выступления расспросили музыканта о современных артистах, жизненном балансе и светской жизни. 

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Самое главное — делать то, что вам больше всего нравится, а музыка для меня – это шутка, которая стала профессией.
 

Пианист — это...?

Человек, который всегда путешествует с нотами, а еще ездит в другие страны с концертами.
 

Как выглядит ваш идеальный день?

Выйти на прогулку, потом дома сесть за пианино и весь день вдохновенно играть.
 

Составьте свой топ самых модных и крутых современных мировых музыкантов.

Даниил Трифонов, Густаво Дудамель, Григорий Соколов, Беатрис Рана, Якоб Колльер.
 

Что для вас значит быть светским человеком и вести светскую жизнь?

Это очень важный аспект моей жизни. После концертов всегда приятно встречаться и общаться с публикой, обсуждать музыку. Но и нельзя забывать выходить вечером с друзьями и веселиться, потому что во время ежедневных репетиций я всегда один на один со своим инструментом.
 

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Для меня это первое выступление в Нижнем Новгороде, и это много для меня значит. Это невероятное место с очень красивым концертным залом. Я с нетерпением жду встречи с российской публикой. 
 

Расписание всего фестиваля ищите здесь.

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