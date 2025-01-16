Джакомо Менегарди: «Музыка для меня – это шутка, которая стала профессией»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Самое главное — делать то, что вам больше всего нравится, а музыка для меня – это шутка, которая стала профессией.



Пианист — это...?

Человек, который всегда путешествует с нотами, а еще ездит в другие страны с концертами.



Как выглядит ваш идеальный день?

Выйти на прогулку, потом дома сесть за пианино и весь день вдохновенно играть.



Составьте свой топ самых модных и крутых современных мировых музыкантов.

Даниил Трифонов, Густаво Дудамель, Григорий Соколов, Беатрис Рана, Якоб Колльер.



Что для вас значит быть светским человеком и вести светскую жизнь?

Это очень важный аспект моей жизни. После концертов всегда приятно встречаться и общаться с публикой, обсуждать музыку. Но и нельзя забывать выходить вечером с друзьями и веселиться, потому что во время ежедневных репетиций я всегда один на один со своим инструментом.



Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Для меня это первое выступление в Нижнем Новгороде, и это много для меня значит. Это невероятное место с очень красивым концертным залом. Я с нетерпением жду встречи с российской публикой.

