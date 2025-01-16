Джакомо Менегарди: «Музыка для меня – это шутка, которая стала профессией»

Завтра на последнем (!) концерте зимнего Pianissimo в Нижнем выступит итальянский пианист Джакомо Менегарди. К 24 он успел завоевать более 30 наград престижных музыкальных конкурсов, в том числе взял первое место на Международном конкурсе им. Моцарта в Швейцарии. В программе вечера: «Эстампы» Дебюсси, этюд Рахманинова, «Шотландская соната» Мендельсона и «Картинки с выставки» Мусоргского. В предвкушении выступления расспросили музыканта о современных артистах, жизненном балансе и светской жизни.
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
Самое главное — делать то, что вам больше всего нравится, а музыка для меня – это шутка, которая стала профессией.
Пианист — это...?
Человек, который всегда путешествует с нотами, а еще ездит в другие страны с концертами.
Как выглядит ваш идеальный день?
Выйти на прогулку, потом дома сесть за пианино и весь день вдохновенно играть.
Составьте свой топ самых модных и крутых современных мировых музыкантов.
Даниил Трифонов, Густаво Дудамель, Григорий Соколов, Беатрис Рана, Якоб Колльер.
Что для вас значит быть светским человеком и вести светскую жизнь?
Это очень важный аспект моей жизни. После концертов всегда приятно встречаться и общаться с публикой, обсуждать музыку. Но и нельзя забывать выходить вечером с друзьями и веселиться, потому что во время ежедневных репетиций я всегда один на один со своим инструментом.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Для меня это первое выступление в Нижнем Новгороде, и это много для меня значит. Это невероятное место с очень красивым концертным залом. Я с нетерпением жду встречи с российской публикой.
Расписание всего фестиваля ищите здесь.
Комментарии (0)