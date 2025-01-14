Тэйлс Мачадо: «Русские такие же страстные и эмоциональные, как бразильцы»

Завтра на фестивале Pianissimo в Нижнем выступит Тэйлс Мачадо, ученик Марисы Лакорте, продолжательницы дела маэстро Магды Тальяферро. Знаменитый бразильский музыкант Мигель Проэнса после первого же прослушивания организовал для молодого пианиста серию сольных концертов в Рио-де-Жанейро. На сцене Пакгаузов Тэйлс исполнит сочинения Шопена и Листа, сонатину Равеля, сонату №3 Бетховена (ее часто называют одним из самых «грандиозных и виртуозных» фортепианных произведений композитора). Перед концертом читаем вдохновляющий блиц музыканта для «НН.Собака.ru».
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
Я даже никогда не думала о профессии. Музыка всегда была моей жизнью. Для меня это цель, а профессия — всего лишь следствие усилий, направленных на достижение этой цели. Иначе и быть не может.
Пианист - это...?
Тот, кто играет на пианино. Однако важно быть артистом, способным увлечь публику глубоким и трансформирующим опытом. Пианино — всего лишь средство.
Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?
Эти концерты знаменуют мой дебют в России, поэтому я только открываю для себя вашу публику. Но в русских я вижу страсть и эмоциональность, как у бразильцев. Это отличает вас от остального мира.
Как выглядит ваш идеальный день?
Проснуться в утренней тишине, почитать стихи, вкусно поесть и открыть для себя новое место.
Составьте свой топ самых модных и крутых мировых музыкантов современности.
Я предпочитаю не называть имен, чтобы никого не забыть, так как у меня много невероятных коллег.
Что для вас значит быть светским человеком?
Быть частью культуры, которая определяет ход развития человечества, очень ответственно. Как у артиста, у меня есть роль и она побуждает меня работать правдиво и профессионально, приближаясь к совершенству.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Это мой дебют в России. Я выйду с очень особенной программой: все 24 прелюдии Шопена. Это очень важный момент в моей жизни. Для меня имеет огромное значение выступить с этой программой в этом месте для этой аудитории на таком важном фестивале.
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