Филипп Руденко: «Pianissimo – всегда счастье, радость и ощущение праздника музыки»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Потому что я люблю музыку.



Пианист - это...?

Профессия, призвание.



Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

На каждом концерте публика разная. Мне кажется, что страна здесь не имеет значения.



Как выглядит ваш идеальный день?

Может быть очень много вариантов. Например, прогуляться на природе, посетить музей, встретиться с близкими, отдохнуть дома и сыграть на собственном концерте. Или все вместе.



Составьте свой топ самых модных и крутых мировых музыкантов современности.



Николай Луганский, Вадим Руденко, Аркадий Володось, Кристиан Цимерман, Марта Аргерих, Дмитрий Шишкин, Сон Чжин Чо, Алексей Мельников и много-много других замечательных пианистов.



Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Всегда счастье, радость и ощущение праздника музыки на чудесном фестивале в красивейшем городе!