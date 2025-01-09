Симон Бюрки: «Пианист - это художник за музыкальным инструментом»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Думаю, за меня решила судьба, я рад и благодарен ей за это.



Пианист - это…

Художник за музыкальным инструментом. Фортепиано - один из немногих инструментов с таким изобилием репертуара и возможностей.

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

Да, любопытством и теплотой!



Как выглядит ваш идеальный день?

Вкусная чашка кофе и занятие на хорошем инструменте.



Составьте свой топ самых модных и крутых мировых музыкантов современности

Архиповский, Плетнев и Джейкоб Кольер.



Что для вас значит быть светским человеком и вести светскую жизнь?

Это посещение всех концертов в сезоне Pianissimo.



Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Возвращение в один из лучших концертных залов России и встреча с нижегородцами – душевными людьми.