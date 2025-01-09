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Симон Бюрки: «Пианист - это художник за музыкальным инструментом»

В эту пятницу в Пакгаузах выступит швейцарский пианист Симон Бюрки. 24-летний виртуоз начал играть уже в пять, в 15 переехал в Москву, перед этим дебютировав на фестивале под патронажем Дениса Мацуева. Призер более чем 20 фортепианных конкурсов. В 2023 году записал свой первый альбом «Reminiscence» к 150-летию Сергея Рахманинова. Сейчас продолжает обучение в Джульярдской школе (Нью-Йорк) у Сергея Бабаяна. В Нижнем Симон исполнит полонез-фантазию Шопена, сонату Листа, сочинения Рахманинова и Скрябина. В ожидании нового вечера зимнего Pianissimo читаем эксклюзивное блиц-интервью музыканта для «НН.Собака.ru».

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Думаю, за меня решила судьба, я рад и благодарен ей за это.
 

Пианист - это…

Художник за музыкальным инструментом. Фортепиано - один из немногих инструментов с таким изобилием репертуара и возможностей.

 

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

Да, любопытством и теплотой!
 

Как выглядит ваш идеальный день?

Вкусная чашка кофе и занятие на хорошем инструменте.
 

Составьте свой топ самых модных и крутых мировых музыкантов современности

Архиповский, Плетнев и Джейкоб Кольер.
 

Что для вас значит быть светским человеком и вести светскую жизнь?

Это посещение всех концертов в сезоне Pianissimo.
 

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Возвращение в один из лучших концертных залов России и встреча с нижегородцами – душевными людьми.

Расписание всего фестиваля ищите здесь

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