Константин Франтц: «Принять ледяную ванну и сесть за рояль»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Я люблю взаимодействовать с публикой. Это очень эмоциональные, не от языка зависимые отношения.



Пианист это...?

Кто пытается всю жизнь сделать певучий инструмент из ударного.



Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

Очень. Публика в России гораздо моложе. А еще она очень энергичная!



Как выглядит ваш идеальный день?

Рано проснуться, принять ледяную ванну и сесть за рояль. А потом концерт, конечно.



Что для вас значит быть светским человеком и вести светскую жизнь?



Светский человек наводит политические, дружественные и артистические мосты между странами, а это сейчас особенно важно. Говорить на нескольких языках очень помогает в этом.

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Очень рад такой возможности! Я много прекрасного слышу про Нижний Новгород, но сейчас только первый раз к вам приеду. С нетерпением жду встречи с публикой.





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