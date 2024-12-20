Константин Франтц: «Принять ледяную ванну и сесть за рояль»

Идем на выступление гамбургского пианиста Константина Франтца – с четырех (!) лет он начал завоевывать международные призы, два года учился в английской школе Wells Cathedral (фортепьяно и дирижерское мастерство). Выступал в концертном зале BBC в Кардиффе и на многих других площадках. Среди наград — три приза Сомерсетского фестиваля. Сейчас занимается в Московской консерватории им. Чайковского. Читаем перед концертом фестиваля Pianissimo блиц-интервью «НН.Собака.ru» с молодым музыкантом.
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
Я люблю взаимодействовать с публикой. Это очень эмоциональные, не от языка зависимые отношения.
Пианист это...?
Кто пытается всю жизнь сделать певучий инструмент из ударного.
Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?
Очень. Публика в России гораздо моложе. А еще она очень энергичная!
Как выглядит ваш идеальный день?
Рано проснуться, принять ледяную ванну и сесть за рояль. А потом концерт, конечно.
Что для вас значит быть светским человеком и вести светскую жизнь?
Светский человек наводит политические, дружественные и артистические мосты между странами, а это сейчас особенно важно. Говорить на нескольких языках очень помогает в этом.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Очень рад такой возможности! Я много прекрасного слышу про Нижний Новгород, но сейчас только первый раз к вам приеду. С нетерпением жду встречи с публикой.
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