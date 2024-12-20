Цзыюй Шао: «Музыка окружала меня с первого дня жизни»

Цзыюй Шао открывает зимний фортепианный фестиваль Pianissimo. Лауреат Международного конкурса им. Шопена и золотой медалист Манхэттенского конкурса в свои 14 лет (карьеру начал в шесть!) успел выступить в «Карнеги-холл», сыграть с Владимиром Спиваковым и Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. А теперь приедет и в Пакгаузы. Перед концертом поговорили с пианистом об идеальном дне, любимом артисте и творческой семье.
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
Я из музыкальной семьи. Моя мама пианистка, отец скрипач и дирижер. Музыка окружала меня с первого дня на земле – она стала частью моей жизни.
Пианист - это...?
Это носитель высокого искусства. Поэт, режиссер, актер. Человек который может передать эмоции и чувства через рояль.
Как выглядит ваш идеальный день?
Мой идеальный день состоит из трех частей. Первое и самое главное – заниматься с инструментом. Второе спорт. Я занимаюсь тхэквондо и плаванием. Третье – это чтение и учеба.
Составьте свой топ самых модных и крутых мировых музыкантов современности.
Михаил Плетнев и Александр Малофеев.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Я ни разу не был в Нижнем Новгороде и с нетерпением жду встречи с публикой на этом концерте. Для меня большая честь выступать в концертном Пакгаузе.
Всю программу фестиваля ищите здесь.
Комментарии (0)