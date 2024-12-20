Цзыюй Шао: «Музыка окружала меня с первого дня жизни»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Я из музыкальной семьи. Моя мама пианистка, отец скрипач и дирижер. Музыка окружала меня с первого дня на земле – она стала частью моей жизни.



Пианист - это...?

Это носитель высокого искусства. Поэт, режиссер, актер. Человек который может передать эмоции и чувства через рояль.





Как выглядит ваш идеальный день?

Мой идеальный день состоит из трех частей. Первое и самое главное – заниматься с инструментом. Второе спорт. Я занимаюсь тхэквондо и плаванием. Третье – это чтение и учеба.



Составьте свой топ самых модных и крутых мировых музыкантов современности.

Михаил Плетнев и Александр Малофеев.



Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Я ни разу не был в Нижнем Новгороде и с нетерпением жду встречи с публикой на этом концерте. Для меня большая честь выступать в концертном Пакгаузе.





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