Pianissimo возвращается этой зимой в Нижний

С 16 декабря по 26 января Пакгаузы вновь примут фестиваль молодых суперзвезд фортепианной музыки. В зимней серии концертов выступят исполнители из России, Италии, Тайваня, Германии, Китая и Бразилии. Многие резинденты Pianissimo играли на важнейших мировых площадках — от Ла Скала до Карнеги-холла. В проекте ранее принимали участие, например, пианист-вундеркинд Дмитрий Шишкин (начал заниматься музыкой в 2,5 года, а первый крупный конкурс выиграл в шесть) и Арсений Мун, который дебютировал с Академическим симфоническим оркестром на сцене Большого зала Филармонии в 10 лет.
В программе нового фестиваля заявлены Константин Франтц (Германия), Цзыюй Шао (Китай), Филипп Руденко (Россия), Чен-Ян Вэнь (Тайвань), Джакомо Менегарди (Италия), Тэйлс Мачадо (Бразилия).
Самому юному музыканту, Цзыюй Шао, 14 лет, но он уже сыграл с Владимиром Спиковым и камерным оркестром «Гнесинские виртуозы», а среди его наград значатся золотая медаль Манхэттенского международного музыкального конкурса и первое место Международного конкурса молодых пианистов в Германии.
В репертуаре зимнего Pianissimo — выдающиеся произведения русской и мировой классики: от Дебюсси до Рахманинова.
Наше интервью с создателем проекта Алексеем Городневым можно почитать здесь.
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