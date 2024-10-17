Pianissimo возвращается этой зимой в Нижний

В программе нового фестиваля заявлены Константин Франтц (Германия), Цзыюй Шао (Китай), Филипп Руденко (Россия), Чен-Ян Вэнь (Тайвань), Джакомо Менегарди (Италия), Тэйлс Мачадо (Бразилия).

Самому юному музыканту, Цзыюй Шао, 14 лет, но он уже сыграл с Владимиром Спиковым и камерным оркестром «Гнесинские виртуозы», а среди его наград значатся золотая медаль Манхэттенского международного музыкального конкурса и первое место Международного конкурса молодых пианистов в Германии.

В репертуаре зимнего Pianissimo — выдающиеся произведения русской и мировой классики: от Дебюсси до Рахманинова.

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