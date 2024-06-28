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Проверка звука: слушаем дебютный альбом Сергея Горошко

Наш-то! Актер из Дзержинска Сергей Горошко (Чумной доктор в «Майоре Громе») и его группа Chili Cheese выпустили EP «Проверка звука». 91,8 тысяч слушателей за месяц! Редакция «НН.Собака.ru» в полном составе в их числе. И вот почему.

Мы знаем Сергея Горошко не только по кино, но и по реп-баттлам. Так вот на «Проверке звука» даже намека нет на это его увлечение (сами в шоке!). Горошко в роке. 

В мини-альбоме Chili Cheese четыре трека: «Лалала», «Я это точно знаю», «Podruga», «Он рядом». Каждый про девушек, немного про любовь и чуть-чуть про сталкинг... Так и не объяснишь, надо слушать. Можно вот здесь. Наш (и не только) фаворит — «Я это точно знаю».

Перед тем, как пойдете слушать, предлагаем прочитать наше быстрое, но содержательное интервью с Сергеем Горошко вот здесь

Chili Cheese — это «гаражный» рок, который лишен привычного для жанра пафоса. В официальной дискографии коллектива (основан в 2017 году) пока мало синглов, но бэнд уже собирает полные залы и тысячи просмотров своих live-видео.
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