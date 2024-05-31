Сергей Горошко: «Всегда прикольно играть злых парней»

Всё до сих пор при вас или с возрастом уходит?

Дворовая придурковатость остается во мне. Формирование личности начинается как раз в 15–16 лет, поэтому, если насильно из себя не изгонять ее, она навсегда с тобой. Я в рэп-баттлы пошел, камон.