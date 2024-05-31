Сергей Горошко: «Всегда прикольно играть злых парней»

Не раскрывать подробности личной жизни – принципиальная позиция актера Сергея Горошко. Как и не тратить время на рефлексию и мечтания. Но, поймав его на паркинге ТРК «Фантастика» перед премьерным показом фильма «Майор Гром: Игра», мы все-таки выяснили несколько любопытных фактов. Например, вообще-то Горошко отличник. В плейлисте у него монгольские народные песни и Канье Уэст. И в целом он не против сообщения от Гая Ричи. Но это далеко не все, что может сказать человек, у которого на интервью есть ровно 17 минут.
Открываю страницу с вашей биографией на «Кинопоиске» и вижу место рождения – Дзержинск, Россия. Перехожу на другие ресурсы – Санкт-Петербург.
Не знаю, почему так. Я никогда не скрывал и не скрываю, что родился в Нижегородской области, в городе Дзержинске. Говорил про это даже на рэп-баттлах. Просто людям приятнее думать, что и Разумовский (герой фильма «Майор Гром». – Прим. редакции), и я – мы оба из Петербурга. Больше совпадений – больше веселья.
И какие у вас отношения с родным городом?
Люблю его очень. Стараюсь часто возвращаться, у меня в Дзержинске родственники. Да и там, на улице Гастелло, прошло все мое абсолютно дворовое детство. Маленький домик, три этажа. Все друг друга знают. Бабушки и дедушки. Поездки и хулиганство. Кто знает, тот знает.
Всё до сих пор при вас или с возрастом уходит?
Дворовая придурковатость остается во мне. Формирование личности начинается как раз в 15–16 лет, поэтому, если насильно из себя не изгонять ее, она навсегда с тобой. Я в рэп-баттлы пошел, камон.
Тоже верно. А с Петербургом какая связь?
Это лучший город Земли. Я там окончил институт, окончательно сформировался как личность. Конечно, это вторая родина. Вообще школу-то я оканчивал в Москве, но случайно, перипетиями судьбы, оказался в Санкт-Петербурге. И понял, что жить буду либо здесь, либо нигде.
Какой он – переломный момент, который сильно отразился на вашем становлении?
Поступление в театральный институт. Самый первый день. Вот оттуда и понеслось.
Помните его?
Помню, но рассказывать не буду.
Плохие воспоминания?
Прекрасные. Но пусть это станется со мной. Ну, разве что пару моментов: я пришел на прослушивание в самый последний день отборочных туров в шортах, рубашке, туфлях и чохе – огромном национальном костюме. Прошел сразу два тура, и тогда началась фантастика. Для меня этап поступления был более ярким, чем учеба.
Связываете свой успех с влиянием мастера?
Естественно, если бы Фильштинский в меня не поверил и не взял в институт, то не было бы тех важных знакомств, которые в итоге привели меня, например, к «Грому». Вениамин Михайлович дал мне профессию, по сути. Может быть, и у самого получилось бы, но очень вряд ли.
А кто-то из режиссеров, с которыми работали, повлиял на вас?
Всех люблю, иначе не работал бы с ними, но не могу сказать, что кто-то на меня сильно повлиял. Понятно, что к Олегу Трофиму есть сердечное отношение, все-таки он режиссер «Майора Грома». Но ведь и другие режиссеры мне что-то дали. Думаю, в принципе, каждый этап жизни, работы в кино и театре, уже в прошлом, влияет на тебя.
Как проходило/проходит ваше профессиональное развитие? Есть личная методика?
Никакая теория не может заменить опыт. Ты начинаешь понимать, какая школа ближе тебе. Станиславский, Чехов или другие. Причем сначала ты берешь отовсюду. А потом у тебя все само складывается. Осознаешь, как эти люди до всего дошли. Просто они гении и смогли все сформулировать. А я зачастую даже себе не могу ответить на вопрос, что вообще делаю. Вот гитарист играет на гитаре. А актер? Как говорит Бурунов, актер торгует воздухом. Поэтому в нашей профессии самая лучшая методика – пахать.
А как же сделать паузу, порефлексировать?
Мне не подходит. Я не умею анализировать то, что делаю сам. Все понимаю, но взять и разложить не могу. В основном это безумный, необъяснимый процесс. Так и в институте было, уже тогда просто пахал как лошадь на красный диплом. Цеплялся за все возможности. Потом, с опытом, перестал разрываться на части и начал более профессионально подходить к задачам.
Если честно, вы вообще не похожи на отличника...
Ну, Дали – гений же, правильно?
Да.
А теперь вспомните, что он творил. Голый на трехколесном велосипеде ездил. Тут никогда не угадаешь. Я просто всегда понимал, что надо много работать.
Есть люди, которые разносят вас в пух и прах?
Да, конечно, всегда есть такие люди. Но вы сейчас хотите, чтобы я рассказал про свою личную жизнь? Не буду. Или кого вы имеете в виду?
Я имею в виду коллег.
Нет, такого нет. Да и пусть это останется со мной так же, как воспоминание о поступлении.
Почему так много секретов?
Публичность должна быть ограниченной. По крайней мере моя. Все воспоминания хранятся в ценном сундучке, и если его разбазарить, ничего не останется. А к чему мне эта депрессия?
Но как же фанаты, им ведь интересно узнать вас настоящего, а не в образе Разумовского.
Так мне-то тоже жить надо.
Три года назад в интервью «Собака.ru» вы сказали, что выбираете сторону зла. Что-то изменилось за это время?
Конечно. Зло не всегда зло, добро не всегда добро. Смотря под каким углом изучать их составляющие. Это всегда многослойная история. Но считается, что в кино первое обаятельнее второго. Я считаю, это абсолютно неверно. Все зависит от того, как написан сценарий и как ты раскроешь своего персонажа. Хотя, конечно, всегда прикольно играть злых парней.
А вам как зрителю какие жанры ближе?
Я человек, который слушает «свою волну». Стараюсь не привязывать себя ни к жанру музыки, ни к жанру фильма. И никогда этого не понимал, еще с детства. Все вполне может помещаться в одном человеке. Зачем себя ограничивать чем-то одним. Поэтому я ненавижу топ-3, топ-5, топ-100. Во всех жанрах есть бриллианты. Интереснее собрать их все.
Но «своя волна» складывается из ранее понравившегося.
А я нажимаю «незнакомое». В моем плейлисте все жанры мира: от монгольских народных мотивов до песен группы «Ленинград». И Канье Уэста можно встретить.
Получается, Сергей Горошко ничего не боится?
Боюсь, конечно. Но стараюсь себя перебарывать, чтобы все неизвестное стало известным.
Расскажите, в каких проектах вы сейчас задействованы?
Из того, что могу называть: сейчас параллельно с «Громом» выходит сериал «Калимба», осенью выйдет исторический сериал «Куколка». Недавно приехал из Вьетнама – три месяца съемок. Но не могу пока сказать, что это был за проект.
Есть проект, о котором вы мечтаете?
У меня никогда не было кумиров. И проектов, и режиссеров. Не потому, что я понтуюсь, это действительно так. Буду безумно рад, если мне напишет Гай Ричи. Но у меня и так немало рабочих предложений. Нет времени мечтать.
Текст: Анастасия Андреянова
Фото: Артем Торопов
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