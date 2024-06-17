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Музыка

Ах Астахова и Тони Карапетян в «Рекорде»

20 июня Ах Астахова и джазовый пианист, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» «НН.Собака.ru» Тони Карапетян зовут на свой большой поэтический вечер. Будут стихи, наполненные любовью и свободой, под аккомпанемент современного европейского джаза.

Ирина Астахова считается одним из самых популярных поэтов в стране, она известна своими трогательными моноспектаклями, которые погружают зрителя в пространство стиха, его тонкий визуальный мир. Популярность к ней пришла после черно-белого видео со стихотворением «Тебя там хоть любят?». 
На трибьют-альбоме по творчеству Анны Ахматовой можно послушать совместный трек Ах Астаховой и Тони Карапетяна «Вечером». Мы уже рассказывали о нем раньше, как и о некоторых обстоятельствах знакомства поэтессы и музыканта. 


Когда: 20 июня в 19:00

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