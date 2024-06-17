Ах Астахова и Тони Карапетян в «Рекорде»

Ирина Астахова считается одним из самых популярных поэтов в стране, она известна своими трогательными моноспектаклями, которые погружают зрителя в пространство стиха, его тонкий визуальный мир. Популярность к ней пришла после черно-белого видео со стихотворением «Тебя там хоть любят?».

На трибьют-альбоме по творчеству Анны Ахматовой можно послушать совместный трек Ах Астаховой и Тони Карапетяна «Вечером». Мы уже рассказывали о нем раньше, как и о некоторых обстоятельствах знакомства поэтессы и музыканта.



Когда: 20 июня в 19:00