Ах Астахова и Тони Карапетян в «Рекорде»

20 июня Ах Астахова и джазовый пианист, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» «НН.Собака.ru» Тони Карапетян зовут на свой большой поэтический вечер. Будут стихи, наполненные любовью и свободой, под аккомпанемент современного европейского джаза.
Ирина Астахова считается одним из самых популярных поэтов в стране, она известна своими трогательными моноспектаклями, которые погружают зрителя в пространство стиха, его тонкий визуальный мир. Популярность к ней пришла после черно-белого видео со стихотворением «Тебя там хоть любят?».
На трибьют-альбоме по творчеству Анны Ахматовой можно послушать совместный трек Ах Астаховой и Тони Карапетяна «Вечером». Мы уже рассказывали о нем раньше, как и о некоторых обстоятельствах знакомства поэтессы и музыканта.
Когда: 20 июня в 19:00
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