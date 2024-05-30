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Музыка

Ах, какая коллаба

Слушаем первый совместный трек Ах Астаховой и нижегородского джазмена Тони Карапетяна (на стихи Анны Ахматовой!). И идем на их большой концерт в Нижнем.

Ах Астахова — Вечером

Ах Астахова — Вечером

Тони рассказал, что познакомился с Ирой (Ах Астахова) несколько лет тому назад в «Ласточке». И с тех пор вместе выступают.

Тони Карапетян: «Как-то сразу подружились. Зовем друг друга на свои концерты в качестве специальных гостей. Но всегда было желание полноценного совместного выступления, однако, в силу плотного графика это было сложно сделать. И вот, наконец, нашли время. В Нижнем мы представим новую программу «Все превратилось в красоту», а специально для читателей «НН.Собаки.ru» дарим промокод — ASTAHOVA23 (-10%)». 

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Ах, чуть не забыли. Ах Астахова и Тони Карапетян выступят на поэтическом вечере в центре культуры «Рекорд» 20 июня. Будут стихи, наполненные любовью и свободой, под аккомпанемент современного европейского джаза.

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