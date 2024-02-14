Финальный концерт зимнего сезона Pianissimo в Нижнем. Рассказываем, кто на сцене

В программе — произведения Скарлатти, Шопена, Листа и Чайковского. А после концерта творческая встреча с артистом.

Молодой пианист — победитель российских и международных конкурсов. А в 2022 году он получил премию Рахманинова в Москве и премии международного конкурса пианистов в Гонконге.

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Ранее редакция «НН.Собака.ru» поговорила с создателем проекта Алексеем Городневым. Он рассказал о новых площадках фестиваля (Рио-де-Жанейро!), о том, как продвигать академический ивент с помощью чая, винила и скульптуры, и что для пианиста страшнее, чем концерт.









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Фото: архив редакции



