Финальный концерт зимнего сезона Pianissimo в Нижнем. Рассказываем, кто на сцене

Ближайшую пятницу, 16 февраля, предлагаем провести на финальном концерте зимнего сезона фестиваля Pianissimo в Нижнем. Молодые и талантливые пианисты со всего мира всю зиму исполняли Чайковского, Рахманинова, Баха и Бетховена. В этот вечер на сцену Пакгаузов выйдет пианист Константин Хачикян.
В программе — произведения Скарлатти, Шопена, Листа и Чайковского. А после концерта творческая встреча с артистом.
Молодой пианист — победитель российских и международных конкурсов. А в 2022 году он получил премию Рахманинова в Москве и премии международного конкурса пианистов в Гонконге.
16+
Ранее редакция «НН.Собака.ru» поговорила с создателем проекта Алексеем Городневым. Он рассказал о новых площадках фестиваля (Рио-де-Жанейро!), о том, как продвигать академический ивент с помощью чая, винила и скульптуры, и что для пианиста страшнее, чем концерт.
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Фото: архив редакции
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