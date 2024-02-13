Каверы на Led Zeppelin и Deep Purple в «Рекорде»

В этот уикенд «Рекорд» объединит не только поколения, но и целые эпохи. Струнный оркестр Hard Rock Orchestra выступит на нижегородской площадке 18 февраля с программой «Наш рок и не только».
В программе:
- мировые гранды Led Zeppelin, Deep Purple и Queen
- пионеры ленинградского рок-подполья Кино и Алиса
- современные российские альтернативщики Lumen и Слот
- стадионные монстры Metallica, Muse и Coldplay
- современники Звери, Ленинград и Ария
Напомним, 14 февраля в Пакгаузах — концерт «Музыка любви». На сцене один из самых гармоничных камерных дуэтов — звезда мировой оперы Венера Гимадиева и российский пианист (ярчайший представитель современной классики) Павел Небольсин.
Ранее 2 февраля в концертном Пакгаузе город официально получил статус культурной столицы. В светской хронике с мероприятия представители нижегородского креативного сообщества — художники, архитекторы, стилисты, политики, организаторы фэшн-показов, рестораторы, главреды, директора глянца, театров, музеев. Ищите себя среди тех, кто создает лучший город земли.
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Фото: фотобанк
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