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Музыка

Каверы на Led Zeppelin и Deep Purple в «Рекорде»

В этот уикенд «Рекорд» объединит не только поколения, но и целые эпохи. Струнный оркестр Hard Rock Orchestra выступит на нижегородской площадке 18 февраля с программой «Наш рок и не только». 

 

В программе: 

  • мировые гранды Led Zeppelin, Deep Purple и Queen 
  • пионеры ленинградского рок-подполья Кино и Алиса
  • современные российские альтернативщики Lumen и Слот
  • стадионные монстры Metallica, Muse и Coldplay
  • современники Звери, Ленинград и Ария

Напомним, 14 февраля в Пакгаузах — концерт «Музыка любви». На сцене один из самых гармоничных камерных дуэтов — звезда мировой оперы Венера Гимадиева и российский пианист (ярчайший представитель современной классики) Павел Небольсин.

Ранее 2 февраля в концертном Пакгаузе город официально получил статус культурной столицы. В светской хронике с мероприятия представители нижегородского креативного сообщества — художники, архитекторы, стилисты, политики, организаторы фэшн-показов, рестораторы, главреды, директора глянца, театров, музеев. Ищите себя среди тех, кто создает лучший город земли.




 

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Фото: фотобанк

 

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