Каверы на Led Zeppelin и Deep Purple в «Рекорде»

В программе:

мировые гранды Led Zeppelin, Deep Purple и Queen

пионеры ленинградского рок-подполья Кино и Алиса

современные российские альтернативщики Lumen и Слот

стадионные монстры Metallica, Muse и Coldplay

современники Звери, Ленинград и Ария

Напомним, 14 февраля в Пакгаузах — концерт «Музыка любви». На сцене один из самых гармоничных камерных дуэтов — звезда мировой оперы Венера Гимадиева и российский пианист (ярчайший представитель современной классики) Павел Небольсин.

Ранее 2 февраля в концертном Пакгаузе город официально получил статус культурной столицы. В светской хронике с мероприятия представители нижегородского креативного сообщества — художники, архитекторы, стилисты, политики, организаторы фэшн-показов, рестораторы, главреды, директора глянца, театров, музеев. Ищите себя среди тех, кто создает лучший город земли.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк