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Музыка

Звезда мировой оперы Венера Гимадиева выступит в Пакгаузах

14 февраля в Пакгаузах — концерт «Музыка любви». На сцене один из самых гармоничных камерных дуэтов — звезда мировой оперы Венера Гимадиева и российский пианист (ярчайший представитель современной классики) Павел Небольсин.

 

В программе «хрустальной сирены оперной сцены» и виртуоза-пианиста (которые ещё и супружеская пара!) русские классические романсы, французский импрессионизм и неаполитанские мелодии.

Филигранно подобранный репертуар позволит каждому слушателю найти близкую ему мелодию любви. 

«Пакгаузы», улица Стрелка, 21Ж
  

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Напомним, 29 февраля, 1, 2 и 3 марта в концертном Пакгаузе пройдет премьера оперы Моцарта «Похищение из сераля» в постановке Екатерины Одеговой. В отличие от «Свадьбы Фигаро» «Сераль», образец немецкого зингшпиля — редкий гость на отечественной сцене.

Ранее 2 февраля в концертном Пакгаузе город официально получил статус культурной столицы. В светской хронике с мероприятия представители нижегородского креативного сообщества — художники, архитекторы, стилисты, политики, организаторы фэшн-показов, рестораторы, главреды, директора глянца, театров, музеев. Ищите себя среди тех, кто создает лучший город земли.


 

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Фото: фотобанк

 

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