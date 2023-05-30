Стал известен новый главный дирижер нижегородской филармонии

Он окончил Горьковскую консерваторию, а затем Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку по классу оперно-симфонического дирижирования.

Ранее он возглавлял Ярославский симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр кинематографии, симфонический оркестр Московской государственной филармонии, а также Кубанский симфонический оркестр.

Александр Скульский, который ранее возглавлял филармонию, ушел из жизни в августе прошлого года.

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Фото: страница «ВКонтакте»