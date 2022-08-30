Скончался Александр Скульский — худрук оркестра Нижегородской филармонии

Маэстро — выпускник Нижегородской и Петербургской консерваторий, а в 2000 году стал художественным руководителем и главным дирижером филармонии.

Александр Скульский выступал с ведущими симфоническими оркестрами, крупнейшими хоровыми коллективами страны, российскими и зарубежными инструменталистами. Именно под его руководством появились оригинальные симфонические абонементы, возобновились зарубежные гастрольные поездки, а в состав оркестра вошли ансамбли необычных составов.

«Профессиональное сообщество и слушатели отмечают его огромный вклад в развитие классической музыки. Еще пару недель назад маэстро выступал с оркестром в Александровском саду и собирал полные трибуны перед «Ракушкой», — сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович

Редакция «НН.Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Михайловича Скульского.

Интервью, которое было опубликовано весной этого года в честь юбилея художественного руководителя и главного дирижера филармонии имени Ростроповича о великом даре, важной роли и исключительности своей профессии можно прочитать здесь.



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Фото: Евгений Мыслев