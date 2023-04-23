Валентин Малинин выступит на фортепианном вечере «Пианиссимо»

30 апреля в концертном Пакгаузе на Стрелке пройдет фортепианный вечер «Пианиссимо», в рамках которого выступит нижегородец Валентин Малинин. В программе — Бетховен, Скрябин, Локшин и Чайковский.
Музыкант родился в 2001 году в Нижнем Новгороде.
В 2020 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Чайковского. С 2020 по 2021 обучался в Высшей школе музыки в Берлине, а сейчас продолжает свое обучение в Московской консерватории.
Программа вечера:
- Бетховен — Соната No23 «Аппассионата», соч. 57
- Чайковский — Ноктюрн фа мажор, соч. 10 No1; Экспромт фа минор, соч. 72 No1; «Нежные упреки», соч. 72 No3; Русское скерцо, соч. 1 No1
- Скрябин — Три этюда, соч. 65; Соната No4, соч. 30
- Локшин — Вариации (1953)
Билеты можно приобрести в кассе театра и на официальном сайте.
Нижегородцы смогут поучаствовать в розыгрышах билетов на каждый концерт Пианиссимо в telegram-канале «НН.Собака.ru».
Гид по фестивалю молодых звезд «Пианиссимо» можно найти здесь.
«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.
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Фото: архив организаторов
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