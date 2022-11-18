Музыкант Павел Хвалеев выпустил новый сингл

Электронный музыкант и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Павел Хвалеев представил новый трек PARAFRAME. Live DJ-сет записан у монумента Saar Polygon недалеко от французской границы в Саарлуисе. Смотрим и наслаждаемся!
Ранее музыкант представил live-презентацию нового двойного альбома Inhale / Exhale. В видео используются 3D голограммы и новейшие технологии визуальных эффектов. В часовом выступлении приняли участие вокалисты из 7(!) стран.
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