Музыкант Павел Хвалеев выпустил новый сингл

Электронный музыкант и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Павел Хвалеев представил новый трек PARAFRAME. Live DJ-сет записан у монумента Saar Polygon недалеко от французской границы в Саарлуисе. Смотрим и наслаждаемся!