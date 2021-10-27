18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Музыкант Павел Хвалеев представил live-презентацию нового альбома. Видео снято в заброшенном заводе Нижнего

Кинорежиссер и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Павел Хвалеев представил live-презентацию нового двойного альбома Inhale / Exhale. В видео используются 3D голограммы и новейшие технологии визуальных эффектов. В часовом выступлении приняли участие вокалисты из 7(!) стран.

 

Нижегородский электронный музыкант Павел Хвалеев представил новый двойной альбом Inhale / Exhale. 

В видео, снятое в заброшенном секторе автомобильного завода в Нижнем Новгороде, впервые в мире используются 3D голограммы и новейшие технологии визуальных эффектов. В часовом выступлении приняли участие вокалисты из 7(!) стран.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: