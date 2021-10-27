Музыкант Павел Хвалеев представил live-презентацию нового альбома. Видео снято в заброшенном заводе Нижнего

Кинорежиссер и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Павел Хвалеев представил live-презентацию нового двойного альбома Inhale / Exhale. В видео используются 3D голограммы и новейшие технологии визуальных эффектов. В часовом выступлении приняли участие вокалисты из 7(!) стран.
Нижегородский электронный музыкант Павел Хвалеев представил новый двойной альбом Inhale / Exhale.
В видео, снятое в заброшенном секторе автомобильного завода в Нижнем Новгороде, впервые в мире используются 3D голограммы и новейшие технологии визуальных эффектов. В часовом выступлении приняли участие вокалисты из 7(!) стран.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.