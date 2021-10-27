Музыкант Павел Хвалеев представил live-презентацию нового альбома. Видео снято в заброшенном заводе Нижнего

Нижегородский электронный музыкант Павел Хвалеев представил новый двойной альбом Inhale / Exhale.

В видео, снятое в заброшенном секторе автомобильного завода в Нижнем Новгороде, впервые в мире используются 3D голограммы и новейшие технологии визуальных эффектов. В часовом выступлении приняли участие вокалисты из 7(!) стран.

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