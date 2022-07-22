Стало известно, кто выступит на фестивале «Да, шеф!» в Нижнем

6 и 7 августа в обновленном парке «Швейцария» пройдет масштабный фестиваль «Да, шеф!». На главной сцене выступит певец Митя Фомин, который полюбился зрителю, как один из солистов группы Hi-Fi. Нижний встретит исполнителя в день открытия гастрофеста!
Напомним, «Да, шеф!» — фестиваль еды, который пройдет в «Швейцарии». Гостей будут ждать кулинарные битвы, ярмарка ресторанов и фудтраков, где представят оригинальные концепции региона, лучшие продукты от фермеров и множество мастер-классов от известных шеф-поваров.
Подробности можно узнать по ссылке.
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