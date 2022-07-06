Секретное шоу, кулинарные баттлы и рекордный свекольник: программа «Да, шеф!» с Ивлевым

Теперь расскажем подробнее о самой программе гастрофестиваля.

В первый день на главной сцене пройдет живое кулинарное шоу. Любители поборются с профессиональными шефами за звание «Суперкулинара Поволжья». Побелителя ждет суперфинал с Ивлевым!

Во второй день пройдет «Школьная кулинарная битва». По итогам баттла выберут новые блюда для школьных столовых. Кроме того, каждый желающий сможет поучаствовать в установлении нового рекорда: приготовить самый большой свекольник.

Главный шеф страны Константин Ивлев устроит еще секретное шоу(!) с презентацией нового яблока. Представят пастилу, шарлотки, пироги, соки, компоты.

Команда приготовила для нижегородцев и туристов пикники, настольные игры, творческие мастер-классы, чаепития с самоваром, конкурсы, квесты.

На время фестиваля Нижний станет настоящей меккой для всех гастро-энтузиастов. Рестораны и фудтраки представят интересные и оригинальные концепции, местные фермерские хозяйства — лучшие продукты, а шеф-повара проведут множество кулинарных мастер-классов.







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Фото: архив пресс-служб