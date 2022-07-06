Секретное шоу, кулинарные баттлы и рекордный свекольник: программа «Да, шеф!» с Ивлевым

Собираться в центре Нижнего, запекать на трансформерах и устраивать кулинарные баттлы, кажется, становится традицией. В этом году шеф всея Руси Константин Ивлев во второй раз соберет гастро-энтузиастов на фестивале «Да, шеф!». Костюмированное шествие, презентация нового яблока (чтобы это ни было!), приготовление рекордного свекольника и много вкусной еды, а что еще ждет нижегородцев на гастрофесте?
6 и 7 августа в обновленном парке «Швейцария» пройдет масштабный фестиваль «Да, шеф!».
В преддверии праздника с 7 июля по 7 августа, известные шеф-повара запустят в ресторанах города авторские гастрономические сеты на тему «Локальные продукты Поволжья». По секрету: уже сейчас в Tizer.bar можно попробовать сет из пяти кругов: сладкое мясо теленка, чернослив со сметаной и карамелью. Стоимость 1 200 рублей.
Полакомиться сетом из трех блюд со свекольным тирамису, карпаччо и кулебякой можно и в Cafe38NN. Общая стоимость совсем не кусачая — также 1 200 рублей.
Теперь расскажем подробнее о самой программе гастрофестиваля.
В первый день на главной сцене пройдет живое кулинарное шоу. Любители поборются с профессиональными шефами за звание «Суперкулинара Поволжья». Побелителя ждет суперфинал с Ивлевым!
Во второй день пройдет «Школьная кулинарная битва». По итогам баттла выберут новые блюда для школьных столовых. Кроме того, каждый желающий сможет поучаствовать в установлении нового рекорда: приготовить самый большой свекольник.
Главный шеф страны Константин Ивлев устроит еще секретное шоу(!) с презентацией нового яблока. Представят пастилу, шарлотки, пироги, соки, компоты.
Команда приготовила для нижегородцев и туристов пикники, настольные игры, творческие мастер-классы, чаепития с самоваром, конкурсы, квесты.
На время фестиваля Нижний станет настоящей меккой для всех гастро-энтузиастов. Рестораны и фудтраки представят интересные и оригинальные концепции, местные фермерские хозяйства — лучшие продукты, а шеф-повара проведут множество кулинарных мастер-классов.
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Фото: архив пресс-служб
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