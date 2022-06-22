Фестиваль «Шаляпин на балконе» возвращается в «Заповедные кварталы»

В исторический квартал этим летом возвращается «Шаляпин на балконе». Вновь прозвучит бас ведущего солиста оперного театра — Михаила Наумова.
Как и более 100 лет назад, под балконом Максима Горького, можно послушать произведения Федора Шаляпина: «Эй, ухнем!», «Прощай радость, жизнь моя…», «Из-за острова на стрежень…», «Не велят Маше за реченьку ходить…», «Ноченька», «Дубинушка», «Жило 12 разбойников» и «Вдоль по Питерской».
«Сила музыки, ее абстрактный язык, понятный каждому, с какой-то невероятной легкостью пронизывает эпохи и, можно сказать, соединяет их воедино. «Музыкальный» балкон продолжает держать на своих подпорках воспоминания о явлении оперного Титана в Нижнем Новгороде», — отмечают организаторы.
Также в предстоящие выходные в «Заповедных кварталах» пройдут исторические прогулки и экскурсии-спектакли.
25 июня (суббота):
- 15:00 – экскурсия «Детали квартала. Крупно»
- 18:30 – концерт «Шаляпин на балконе»
- 19:00 – экскурсия «НЕбронзовый Горький»
- 19:00 – экскурсия «Несносный квартал: истории общественных инициатив в квартале»
- 19:00 – экскурсия «Заповедный квартал. Первый взгляд»
26 июня (воскресенье):
- 15:00 – 21:00 фестиваль «Модный Горький»
- 15.00 – экскурсия «Заповедный квартал. Первый взгляд»
- 16:00 – экскурсия «Несносный квартал: истории общественных инициатив в квартале»
- 17:00 – экскурсия «Стрит-Арт. Символы. История»
Вход свободный, но нужна регистрация.
Напомним, 26 июня в «Заповедных кварталах» впервые пройдет фестиваль с участием креативных сообществ «Модный Горький». В программе: лекции и мастер-классы от деятелей актуальной городской культуры, маркет локальных брендов, гараж-сейл, вечеринка «ЛОКАЛС» от промо-альянса СИНТЭТИКА, концерт экспериментальной группы Joy Cycle, местная еда и атмосфера камерных усадебных садов.
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Фото: архив организаторов
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