В «Заповедных кварталах» откроется фестиваль локальной моды и актуальной культуры «Модный Горький»

Символ фестиваля — молодой Горький, создавший свой уникальный стиль и прославивший «народность» во всей красе!

«Мы объединяем идеи о моде как об искусстве, бизнесе и отрасли креативной экономики в условиях Нижнего Новгорода, а вместе с ними формируем контуры будущих коллабораций и нового модного комьюнити», — отмечают организаторы.

Событийная программа на воскресенье, 26 июня:

Локальный маркет — с 15:00 до 21:00 – винтажные магазины, локальные дизайнеры, гараж сейл.

Лекторий:

15:00 – «Цифровая мода» — лекция Ефима Борисевича (основатель студии «Цифровой скульптор»)

16:30 — «Секонд-хенды, винтаж, уличная мода. Стиль Максима Горького сквозь столетия» — лекция Алены Калистратовой (стилист и исследователь моды)

18.00 — «Исследования традиционных промыслов и ремесел: есть ли разрыв между сегодняшним производством и традицией?» — паблик-ток Николая Ткаченко (дизайнер и преподаватель НИУ ВШЭ)

19:30 — «Локальное самосознание бренда, от легкомысленности к культурологии» — паблик-ток Ирины Шубинцевой (дизайнер и создательница апсайкл-проекта Soeurs).

Мастер-классы и дискуссии:

15:00 — «Креативный макияж в съемке бренда»

17:00 — «Как делать моду в регионе и чего не хватает местным брендам»

Музыкальное сопровождение:

15:00 — Vibe Impact (НН)

16:30 — Iner (НН)

18:00 — Salama (НН)

19:30 — Joy Cycle (Мск)

Вход бесплатный, обязательна предварительная регистрация.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество квартала «ВКонтакте»