В «Заповедных кварталах» откроется фестиваль локальной моды и актуальной культуры «Модный Горький»

Фестиваль «Модный Горький» впервые пройдет в «Заповедных кварталах». Ровно на один день представители креативных сообществ города объединятся в историческом пространстве, чтобы найти прошлое, усилить настоящее и спроектировать модное нижегородское будущее. В программе — лекции и мастер-классы, маркет локальных брендов, гараж-сейл, концерт экспериментальной группы Joy Cycle, местная еда.
Символ фестиваля — молодой Горький, создавший свой уникальный стиль и прославивший «народность» во всей красе!
«Мы объединяем идеи о моде как об искусстве, бизнесе и отрасли креативной экономики в условиях Нижнего Новгорода, а вместе с ними формируем контуры будущих коллабораций и нового модного комьюнити», — отмечают организаторы.
Событийная программа на воскресенье, 26 июня:
Локальный маркет — с 15:00 до 21:00 – винтажные магазины, локальные дизайнеры, гараж сейл.
Лекторий:
- 15:00 – «Цифровая мода» — лекция Ефима Борисевича (основатель студии «Цифровой скульптор»)
- 16:30 — «Секонд-хенды, винтаж, уличная мода. Стиль Максима Горького сквозь столетия» — лекция Алены Калистратовой (стилист и исследователь моды)
- 18.00 — «Исследования традиционных промыслов и ремесел: есть ли разрыв между сегодняшним производством и традицией?» — паблик-ток Николая Ткаченко (дизайнер и преподаватель НИУ ВШЭ)
- 19:30 — «Локальное самосознание бренда, от легкомысленности к культурологии» — паблик-ток Ирины Шубинцевой (дизайнер и создательница апсайкл-проекта Soeurs).
Мастер-классы и дискуссии:
- 15:00 — «Креативный макияж в съемке бренда»
- 17:00 — «Как делать моду в регионе и чего не хватает местным брендам»
Музыкальное сопровождение:
- 15:00 — Vibe Impact (НН)
- 16:30 — Iner (НН)
- 18:00 — Salama (НН)
- 19:30 — Joy Cycle (Мск)
Вход бесплатный, обязательна предварительная регистрация.
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Фото: сообщество квартала «ВКонтакте»
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