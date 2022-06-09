В Александровском саду откроется фестиваль народов Приволжья

Сегодня, 9 июня, на восстановленной и обновленной сцене «Ракушка» в Александровском саду откроется фестиваль «Объединяя традиции». Он пройдет в рамках Года культурного наследия народов России.
Нижегородцев и гостей города ждет масштабная музыкальная программа. Выступят Нижегородский Губернский оркестр, Майя Балашова и творческие коллективы со всего Приволжья.
Начало концерта в 15:30. Вход для всех желающих свободный.
Напомним, уже в эти выходные в Нижнем Новгороде откроется праздничная программа «Столица закатов. Соло на закате». Для нижегородцев и гостей города приготовили атмосферные выступления уличных музыкантов, перфомансы от художников и уличные спектакли, социальные танцы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: «Нижний 800»
Комментарии (0)