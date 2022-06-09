18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В Александровском саду откроется фестиваль народов Приволжья

Поделиться:

Сегодня, 9 июня, на восстановленной и обновленной сцене «Ракушка» в Александровском саду откроется фестиваль «Объединяя традиции». Он пройдет в рамках Года культурного наследия народов России.

 

Нижегородцев и гостей города ждет масштабная музыкальная программа. Выступят Нижегородский Губернский оркестр, Майя Балашова и творческие коллективы со всего Приволжья.

Начало концерта в 15:30. Вход для всех желающих свободный.

Напомним, уже в эти выходные в Нижнем Новгороде откроется праздничная программа «Столица закатов. Соло на закате». Для нижегородцев и гостей города приготовили атмосферные выступления уличных музыкантов, перфомансы от художников и уличные спектакли, социальные танцы. 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: «Нижний 800»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: