В Александровском саду откроется фестиваль народов Приволжья

Нижегородцев и гостей города ждет масштабная музыкальная программа. Выступят Нижегородский Губернский оркестр, Майя Балашова и творческие коллективы со всего Приволжья.

Начало концерта в 15:30. Вход для всех желающих свободный.

Напомним, уже в эти выходные в Нижнем Новгороде откроется праздничная программа «Столица закатов. Соло на закате». Для нижегородцев и гостей города приготовили атмосферные выступления уличных музыкантов, перфомансы от художников и уличные спектакли, социальные танцы.

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Фото: «Нижний 800»