Перформансы и много музыки: публикуем программу фестиваля «Столица закатов»

Уже в эти выходные в Нижнем Новгороде откроется праздничная программа «Столица закатов. Соло на закате». Для нижегородцев и гостей города приготовили атмосферные выступления уличных музыкантов, перфомансы от художников и уличные спектакли, социальные танцы. Выступления пройдут сразу на четырех площадках — на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и смотровой площадке на площади Сенной. Начало — в 20:00.
Программа на 11 июня:
- Набережная Федоровского — выступление виртуоза игры на аккордеоне и баяне Михаила Никифорова
- Нижневолжская набережная — выступление саксофонистки Любови Молчановой
- Смотровая площадка на Сенной — выступление саксофонистки Sofia Jazz
- Стрелка — выступление арфистки Нади Айны
Программа на 12 июня:
- Набережная Федоровского — выступление Татьяны Щёлоковой — основательницы и вокалистки проектов Made orchestra и Envy show.
- Нижневолжская набережная — сет от DJ Александра Назина
- Нижневолжская набережная — амфитеатр напротив Зеленского съезда. Танцевальный опен-эйр от студий танцев Mambojazz и Social Dance Studio (с 17:00 до 21:00)
- Смотровая площадка на Сенной — выступление саксофониста Альберта Родина
- Стрелка — выступление Юрия Павлова — основателя и композитора группы «Ветер Фанга»
Еще одно направление программы — «Столица закатов. Искра». В сквере Свердлова 11 июня с 13:00 до 22:00 пройдет «Пикник в сквере». Гостей ждут маркет локальных брендов, выездная библиотека, зона красоты, мастер-классы по рисованию, бисероплетению, лепке из глины и флористике, турнир по настольному теннису. Хедлайнером станет российская инди-поп-группа OQJAV.
Программа «Столицы закатов. Ракушка» 11 июня:
- 19:00 — DJ Volodya Agapov
- 20:00 — Zventa Sventana
- 21:00 — DJ Volodya Agapov
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