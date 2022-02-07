18 февраля на площадке планетария состоится живой концерт под названием «Слияние со Вселенной».

Tony Karapetyan Trio - лауреаты всероссийских и международных конкурсов, участники фестивалей самого разного уровня. Основатель и идейный вдохновитель трио Энтони Карапетян - пианист, композитор, аранжировщик и педагог, резидент клуба Алексея Козлова, стипендиат фонда "Новые имена", музыкант года'21 по версии радио Jazz89.1 FM.

Прочитать интервью с основателем трио Тони Карапетяном для премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» можно по ссылке



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18 февраля 19.00

ул. Революционная, 20