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Музыка

18 февраля на площадке планетария состоится живой концерт под названием «Слияние со Вселенной».

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Выразительные джазовые композиции в сопровождении захватывающих космических инсталляций на куполе создадут на площадке эффект полного погружения в визуально-звуковую фантасмагорию.

Tony Karapetyan Trio - лауреаты всероссийских и международных конкурсов, участники фестивалей самого разного уровня. Основатель и идейный вдохновитель трио Энтони Карапетян - пианист, композитор, аранжировщик и педагог, резидент клуба Алексея Козлова, стипендиат фонда "Новые имена", музыкант года'21 по версии радио Jazz89.1 FM.
Прочитать интервью с основателем трио Тони Карапетяном для премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» можно по ссылке

Купить билет: в кассе Планетария или по ссылке
18 февраля 19.00
ул. Революционная, 20

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