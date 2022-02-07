18 февраля на площадке планетария состоится живой концерт под названием «Слияние со Вселенной».

Выразительные джазовые композиции в сопровождении захватывающих космических инсталляций на куполе создадут на площадке эффект полного погружения в визуально-звуковую фантасмагорию.
Tony Karapetyan Trio - лауреаты всероссийских и международных конкурсов, участники фестивалей самого разного уровня. Основатель и идейный вдохновитель трио Энтони Карапетян - пианист, композитор, аранжировщик и педагог, резидент клуба Алексея Козлова, стипендиат фонда "Новые имена", музыкант года'21 по версии радио Jazz89.1 FM.
Прочитать интервью с основателем трио Тони Карапетяном для премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» можно по ссылке
Купить билет: в кассе Планетария или по ссылке
18 февраля 19.00
ул. Революционная, 20
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.