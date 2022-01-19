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Музыка

В пространстве ЦЕХ * пройдет сольный концерт музыканта ISHOME

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29 января в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * пройдет сольный live-концерт музыканта и продюсера ISHOME. Мелодии главной героини русской электроники зазвучат в AV-сетапе студии dreamlaser и фантасмагоричной выставки Kuflex#1.

 

29 января

Время: 20:00

Место: улица Варварская, 32 (пространство ЦЕХ *)

 

 

Мирабелла Карьянова — ISHOME — экспериментирует со звучанием, переплетая различные жанровые категории. Пространство ЦЕХа * наполнится перкуссиями юкей-гэрриджа, эмбиент-текстурами и ритмами техно.

Откроет этот вечер DJ set продюсера из Нижнего Новгорода — Vibe Impact. Его творчество пропитано атмосферой электронной музыки рубежа 80-х и 90-х годов.

Приобрести билеты можно на сайте. Стоимость:

  • early birds — 500 рублей
  • presale — 800 рублей
  • на входе — 1 000 рублей

Вход возможен без предъявления QR-кода.

 

 

 

 

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Фото:  https://vk.com/ishome_home

 

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