В пространстве ЦЕХ * пройдет сольный концерт музыканта ISHOME

29 января в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * пройдет сольный live-концерт музыканта и продюсера ISHOME. Мелодии главной героини русской электроники зазвучат в AV-сетапе студии dreamlaser и фантасмагоричной выставки Kuflex#1.
29 января
Время: 20:00
Место: улица Варварская, 32 (пространство ЦЕХ *)
Мирабелла Карьянова — ISHOME — экспериментирует со звучанием, переплетая различные жанровые категории. Пространство ЦЕХа * наполнится перкуссиями юкей-гэрриджа, эмбиент-текстурами и ритмами техно.
Откроет этот вечер DJ set продюсера из Нижнего Новгорода — Vibe Impact. Его творчество пропитано атмосферой электронной музыки рубежа 80-х и 90-х годов.
Приобрести билеты можно на сайте. Стоимость:
- early birds — 500 рублей
- presale — 800 рублей
- на входе — 1 000 рублей
Вход возможен без предъявления QR-кода.
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