В пространстве ЦЕХ * пройдет сольный концерт музыканта ISHOME

29 января в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * пройдет сольный live-концерт музыканта и продюсера ISHOME. Мелодии главной героини русской электроники зазвучат в AV-сетапе студии dreamlaser и фантасмагоричной выставки Kuflex#1.