Волшебный цифровой мир откроется в пространстве ЦЕХ *. Зритель сможет управлять звездами и рассыпаться на кванты света

В пространстве ЦЕХа * студия Kuflex создаст семь иммерсивных инсталляций. Они превратят 400 квадратных метров пространства в волшебный цифровой мир. Зритель сможет управлять звездами, рассыпаться на кванты света, увидеть себя в форме инопланетного существа, отдохнуть в волшебном лесу или оказаться на другой планете.

«Наша выставка – портал, где соединяются человек и цифровой мир. И в этом симбиозе рождается творчество», — рассказывает Kuflex.

Команда вдохновляется современными научными открытиями, экспериментируя с видеорядом, звуковыми эффектами и светом. Технологии трекинга человека и графики полностью погружают зрителя в цифровое пространство и делают его со-творцом.