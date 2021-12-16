Волшебный цифровой мир откроется в пространстве ЦЕХ *. Зритель сможет управлять звездами и рассыпаться на кванты света

С 29 декабря в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * открывается новая выставка Kuflex #1. Семь иммерсивных инсталляций превратят 400 квадратных метров пространства в волшебный цифровой мир. Зритель сможет управлять звездами, рассыпаться на кванты света, увидеть себя в форме инопланетного существа или оказаться на другой планете.
В пространстве ЦЕХа * студия Kuflex создаст семь иммерсивных инсталляций. Они превратят 400 квадратных метров пространства в волшебный цифровой мир. Зритель сможет управлять звездами, рассыпаться на кванты света, увидеть себя в форме инопланетного существа, отдохнуть в волшебном лесу или оказаться на другой планете.
«Наша выставка – портал, где соединяются человек и цифровой мир. И в этом симбиозе рождается творчество», — рассказывает Kuflex.
Команда вдохновляется современными научными открытиями, экспериментируя с видеорядом, звуковыми эффектами и светом. Технологии трекинга человека и графики полностью погружают зрителя в цифровое пространство и делают его со-творцом.
с 29 декабря по 30 января
Место: улица Варварская, 32
Приобрести билеты можно на кассе пространства или сайте. Стоимость билета – (взрослый) 400 рублей; (детский) 250 рублей. Пенсионерам скидка 50%.
Действует «Семейный тариф»:
- для двоих взрослых + ребенок 900 рублей
- двое взрослых + двое детей 1000 рублей
Посещение инсталляции возможно без предъявления QR-кода. Кроме того, можно использовать Пушкинскую карту.
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