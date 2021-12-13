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Под звездным куполом планетария в парке «Швейцария» выступит электронный скрипач Никита Демин

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В «Планетарии 1» в парке «Швейцария» 24 декабря пройдет концерт «Теория струн». С рождественской программой выступит электронный скрипач Никита Демин.

 

Концерт «Теория струн» погрузит зрителей в космическое пространство под современное звучание скрипки, шума космического корабля и пустынного ветра холодного Марса. В этот вечер в планетарии Никита Демин исполнит специальную рождественскую программу.

В своих выступлениях артист совмещает элементы dj-сэтов и игру на электроскрипке в формате «livelooping» — записи и воспроизведения закольцованных аудио сэмплов музыкального трека в режиме реального времени с помощью программного обеспечения.

24 декабря

Время: 21:00

Место: Проспект Гагарина, 35

 

Стоимость билетов1000 рублей (стулья) и 1300 рублей (пуфы). На входе в Планетарий нужно предъявить один из документов: QR-код вакцинации/иммунизации или «Мультипасс». Зрителям необходимо находиться в маске в течение всего концерта.

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Напомним, ранее сообщалось, что 18 декабря петербургский квартет Low Kick Collective откроет серию музыкальных событий в жанре dark jazz под звездным куполом «Планетария 1» в парке «Швейцария».

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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