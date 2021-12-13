Под звездным куполом планетария в парке «Швейцария» выступит электронный скрипач Никита Демин

В «Планетарии 1» в парке «Швейцария» 24 декабря пройдет концерт «Теория струн». С рождественской программой выступит электронный скрипач Никита Демин.
Концерт «Теория струн» погрузит зрителей в космическое пространство под современное звучание скрипки, шума космического корабля и пустынного ветра холодного Марса. В этот вечер в планетарии Никита Демин исполнит специальную рождественскую программу.
В своих выступлениях артист совмещает элементы dj-сэтов и игру на электроскрипке в формате «livelooping» — записи и воспроизведения закольцованных аудио сэмплов музыкального трека в режиме реального времени с помощью программного обеспечения.
24 декабря
Время: 21:00
Место: Проспект Гагарина, 35
Стоимость билетов — 1000 рублей (стулья) и 1300 рублей (пуфы). На входе в Планетарий нужно предъявить один из документов: QR-код вакцинации/иммунизации или «Мультипасс». Зрителям необходимо находиться в маске в течение всего концерта.
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