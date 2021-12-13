Под звездным куполом планетария в парке «Швейцария» выступит электронный скрипач Никита Демин

Концерт «Теория струн» погрузит зрителей в космическое пространство под современное звучание скрипки, шума космического корабля и пустынного ветра холодного Марса. В этот вечер в планетарии Никита Демин исполнит специальную рождественскую программу.

В своих выступлениях артист совмещает элементы dj-сэтов и игру на электроскрипке в формате «livelooping» — записи и воспроизведения закольцованных аудио сэмплов музыкального трека в режиме реального времени с помощью программного обеспечения.