Под куполом планетария в парке «Швейцария» пройдет концерт. Выступит петербургский квартет Low Kick Collective

Стоимость билетов:

сегодня — 1000 рублей

с 1 декабря — 1200 рублей

12+

На входе в Планетарий нужно предъявить один из документов: QR-код вакцинации/иммунизации или «Мультипасс». Зрителям необходимо находиться в маске в течение всего концерта.