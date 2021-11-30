18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Под куполом планетария в парке «Швейцария» пройдет концерт. Выступит петербургский квартет Low Kick Collective

18 декабря петербургский квартет Low Kick Collective откроет серию музыкальных событий в жанре dark jazz под звездным куполом «Планетария 1» в парке «Швейцария». Благодаря погружающей полнокупольной графике и объемному нуарному звучанию зрителей ждет эффект присутствия в космическом пространстве.

 

Коллектив Low Kick Collective представит экспериментальную программу на стыке джаза, авангарда, свободной импровизации, минимализма и электроники.  

«Здесь все исполнено геометрией бликовой темноты. Взрослое сентиментальное сменяется вызывающей детской жесткостью, красота рассудка перемежается с дикостью того, что всегда там, по ту сторону», — отмечают организаторы.

 

18 декабря

Время: 21:00

Место: «Планетарий 1» в «Парке Швейцария»

 

 

Стоимость билетов:

сегодня — 1000 рублей

с 1 декабря — 1200 рублей

12+

На входе в Планетарий нужно предъявить один из документов: QR-код вакцинации/иммунизации или «Мультипасс». Зрителям необходимо находиться в маске в течение всего концерта.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество «ВКонтакте» Low Kick Collective

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: