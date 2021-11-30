Под куполом планетария в парке «Швейцария» пройдет концерт. Выступит петербургский квартет Low Kick Collective

18 декабря петербургский квартет Low Kick Collective откроет серию музыкальных событий в жанре dark jazz под звездным куполом «Планетария 1» в парке «Швейцария». Благодаря погружающей полнокупольной графике и объемному нуарному звучанию зрителей ждет эффект присутствия в космическом пространстве.
Коллектив Low Kick Collective представит экспериментальную программу на стыке джаза, авангарда, свободной импровизации, минимализма и электроники.
«Здесь все исполнено геометрией бликовой темноты. Взрослое сентиментальное сменяется вызывающей детской жесткостью, красота рассудка перемежается с дикостью того, что всегда там, по ту сторону», — отмечают организаторы.
18 декабря
Время: 21:00
Место: «Планетарий 1» в «Парке Швейцария»
сегодня — 1000 рублей
с 1 декабря — 1200 рублей
12+
На входе в Планетарий нужно предъявить один из документов: QR-код вакцинации/иммунизации или «Мультипасс». Зрителям необходимо находиться в маске в течение всего концерта.
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