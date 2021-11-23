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Музыка

В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * выступит творческое объединение Resonance

В эту субботу, 27 ноября, в нижегородском пространстве ЦЕХ * выступят резиденты творческого объединения Resonance Moscow — Никита Забелин, DESTROY, mishxn, Yoko Xama, xandr.vasiliev, Digital Moss и «Убиваю Насекомых».

 

Каждый артист объединения — мультидисциплинарный музыкант с индивидуальным почерком и подходом к электронной музыке: от медитативного звучания до агрессивного резкого стиля игры.

Выступление пройдет в сетапе новой инсталляции — аудиовизуального перформанса от студии Radugadesign. Транслируемое на стены пространства шоу дополнит музыкальную составляющую, погружая зрителя на более чувственный уровень восприятия.

27 ноября

Время: 20:00

Место: улица Варварская, 32а

 

Стоимость билетов:

(первые 100 штук) — 500 рублей;

затем — 700 рублей;

на входе — 1 000.

Вход возможен только в маске при предъявлении QR-кода о вакцинации/иммунизации или «Мультипасса».

 

 

 

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Фото: сообщество ЦЕХ * «ВКонтакте»

 

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