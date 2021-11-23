В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * выступит творческое объединение Resonance

В эту субботу, 27 ноября, в нижегородском пространстве ЦЕХ * выступят резиденты творческого объединения Resonance Moscow — Никита Забелин, DESTROY, mishxn, Yoko Xama, xandr.vasiliev, Digital Moss и «Убиваю Насекомых».
Каждый артист объединения — мультидисциплинарный музыкант с индивидуальным почерком и подходом к электронной музыке: от медитативного звучания до агрессивного резкого стиля игры.
Выступление пройдет в сетапе новой инсталляции — аудиовизуального перформанса от студии Radugadesign. Транслируемое на стены пространства шоу дополнит музыкальную составляющую, погружая зрителя на более чувственный уровень восприятия.
27 ноября
Время: 20:00
Место: улица Варварская, 32а
(первые 100 штук) — 500 рублей;
затем — 700 рублей;
на входе — 1 000.
Вход возможен только в маске при предъявлении QR-кода о вакцинации/иммунизации или «Мультипасса».
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