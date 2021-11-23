В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * выступит творческое объединение Resonance

Каждый артист объединения — мультидисциплинарный музыкант с индивидуальным почерком и подходом к электронной музыке: от медитативного звучания до агрессивного резкого стиля игры.

Выступление пройдет в сетапе новой инсталляции — аудиовизуального перформанса от студии Radugadesign. Транслируемое на стены пространства шоу дополнит музыкальную составляющую, погружая зрителя на более чувственный уровень восприятия.