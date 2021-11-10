В пространстве ЦЕХ * открывается аудиовизуальное шоу «7» от студии Radugadesign

Музыкальное оформление композитора Александра Зарипова состоит из тишины, в которую проникают различные звуковые паттерны, выстраиваясь в четкую драматургию. На шоу зрители прочувствуют характер, психологию, настроение цвета и света и станут свидетелями полифонического мультиспектрального AV-перформанса.

С 12 ноября по 12 декабря Место: улица Варварская, 32 Вход возможен только в маске при предъявлении QR-кода, сертификата о вакцинации или иммунизации или «Мультипасса». Стоимость билета – 300 рублей. Студентам и пенсионерам скидка 50%. Действует «Семейный тариф»: один взрослый + ребенок 450 рублей

для двоих взрослых + ребенок 700 рублей

двое взрослых + двое детей 800 рублей

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Фото: архив организаторов