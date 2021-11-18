Нижегородская группа Sky Fashion получила премию международного фестиваля в Нью-Йорке

Кроме того, редставители мелодичной indie-pop музыки на английском языке в России и номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» попали в четверку финалистов в номинации «Лучшее музыкальное видео».

«Мы прошли, практически, вне конкурса. Уже заранее нам сообщили, что мы в финале. В первую очередь, благодаря самой песне, очень мощной по музыке и смыслу. Она, так сказать, не от мира сего», — рассказывает лидер группы Sky Fashion Эдуард Краков.

Отмечается, что над фонограммой и видео работали только нижегородцы.

«Безусловно — это мощная коллективная работа наших земляков. Продукт пропитан духом Нижнего. В результате мы все вместе как бы отправили за океан песню-крик, песню-вопль. О тех, кого не вернуть. О хрупкости нашей жизни. О вечной памяти. Back to life —именно об этом», — добавляют музыканты.

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Фото: архив организаторов