Послушайте новый сингл «Back to life» нижегородской группы «Sky Fashion»

Новый сингл группы «Back to life» — совершенно не здешняя музыка. В ней - одновременно мощь горных вершин и невероятная хрупкость и незащищенность живого человека.

«Музыка получилась достойной содержания. Над фонограммой бились долго. Впервые группа использовала на записи живые барабаны, было сделано около двух десятков вариантов сведения. И сегодня композиция «Back to life» отплывает от родных нижегородских берегов в открытое море мирового Интернета, где ее ждут порты и гавани разных стран», — рассказал лидер группы Эдуард Краков

Продюсер: Эдуард Краков

Арт директор: Катерина Меньщикова

Фото: Евгения Вельдяева

Дизайн обложки: Арина Елисеева



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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»