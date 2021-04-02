Послушайте новый сингл «Back to life» нижегородской группы «Sky Fashion»

Победители международных фестивалей, яркие представители мелодичной indie-pop музыки на английском языке в России и номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – группа «Sky Fashion» представила свою новую песню «Back to life».
Новый сингл группы «Back to life» — совершенно не здешняя музыка. В ней - одновременно мощь горных вершин и невероятная хрупкость и незащищенность живого человека.
«Музыка получилась достойной содержания. Над фонограммой бились долго. Впервые группа использовала на записи живые барабаны, было сделано около двух десятков вариантов сведения. И сегодня композиция «Back to life» отплывает от родных нижегородских берегов в открытое море мирового Интернета, где ее ждут порты и гавани разных стран», — рассказал лидер группы Эдуард Краков
Продюсер: Эдуард Краков
Арт директор: Катерина Меньщикова
Фото: Евгения Вельдяева
Дизайн обложки: Арина Елисеева
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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