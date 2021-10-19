В пространстве ЦЕХ * пройдет перформанс-закрытие инсталляции медиахудожника Aizek

Исполнители Илья Symphocat и Алина Ануфриенко выступят в пространстве ЦЕХ * с музыкальными программами Hear Waterfalls и Revival Renaissance Rebirth, которые переосмыслят аудиовизуальный язык инсталляции с помощью эмбиент-звучания.

Hear Waterfalls — это серия композиций, созданных музыкантами в период пандемии. Их звучание отсылает к подземным ручьям, впадающим в реки и стремительно протекающим сквозь пороги и водопады.

В течение концерта зрители смогут свободно передвигаться на площадке пространства и взаимодействовать с интерактивным контентом инсталляции First memories of myself.

23 октября Начало концерта: 20:30 Место: улица Варварская, 32 Стоимость билета – 400 рублей. Для посещения инсталляции необходимо иметь при себе: сертификат о вакцинации или иммунизации, ПЦР, или «Мультипасс».

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