В пространстве ЦЕХ * пройдет перформанс-закрытие инсталляции медиахудожника Aizek

Эмбиент-композитор Илья Symphocat из Петербурга и виолончелистка Алина Ануфриенко из Москвы представят несколько музыкальных программ в формате live-акта. Перформанс станет завершением показа инсталляции First memories of myself медиахудожника Aizek.
Исполнители Илья Symphocat и Алина Ануфриенко выступят в пространстве ЦЕХ * с музыкальными программами Hear Waterfalls и Revival Renaissance Rebirth, которые переосмыслят аудиовизуальный язык инсталляции с помощью эмбиент-звучания.
Hear Waterfalls — это серия композиций, созданных музыкантами в период пандемии. Их звучание отсылает к подземным ручьям, впадающим в реки и стремительно протекающим сквозь пороги и водопады.
В течение концерта зрители смогут свободно передвигаться на площадке пространства и взаимодействовать с интерактивным контентом инсталляции First memories of myself.
23 октября
Начало концерта: 20:30
Место: улица Варварская, 32
Стоимость билета – 400 рублей. Для посещения инсталляции необходимо иметь при себе: сертификат о вакцинации или иммунизации, ПЦР, или «Мультипасс».
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