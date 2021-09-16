В пространстве ЦЕХ * открывается аудиовизуальная инсталляция медиахудожника Aizek

Петербургский медиахудожник исследует феномены искусственной жизни в цифровом медиа, в его работах виден интерес к текстурам и веществам, к логике их движения.

«Это самая личная моя работа. Первое воспоминание о себе – как я опускаю варежку в лужу бензина. Именно это ощущение я и хотел передать», — добавляет Aizek.

Электронная лирическая музыка, написанная digital moss специально для инсталляции, погружает в медитативное состояние и осмысляет ситуацию из детства художника с позиции взрослого.