В пространстве ЦЕХ * открывается аудиовизуальная инсталляция медиахудожника Aizek

С 24 сентября в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * откроется аудиовизуальная инсталляция First memories of myself от медиахудожника из Петербурга — Aizek. На светодиодных пятиметровых экранах — будет генерироваться графика, реагирующая на движения зрителей. Изображения будут отражаться на зеркальном полу, что создаст иллюзию бесконечности.
Петербургский медиахудожник исследует феномены искусственной жизни в цифровом медиа, в его работах виден интерес к текстурам и веществам, к логике их движения.
«Это самая личная моя работа. Первое воспоминание о себе – как я опускаю варежку в лужу бензина. Именно это ощущение я и хотел передать», — добавляет Aizek.
Электронная лирическая музыка, написанная digital moss специально для инсталляции, погружает в медитативное состояние и осмысляет ситуацию из детства художника с позиции взрослого.
с 24 сентября по 22 октября
Место:улица Варварская, 32
Стоимость билета – 400 рублей; (студентам и пенсионерам скидка 50%). Для посещения инсталляции можно использовать Пушкинскую карту. Также, необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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