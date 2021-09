В пространстве ЦЕХ * открывается аудиовизуальная инсталляция медиахудожника Aizek

С 24 сентября в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * откроется аудиовизуальная инсталляция First memories of myself от медиахудожника из Петербурга — Aizek. На светодиодных пятиметровых экранах — будет генерироваться графика, реагирующая на движения зрителей. Изображения будут отражаться на зеркальном полу, что создаст иллюзию бесконечности.