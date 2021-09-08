В театрах и на открытых концертных площадках Нижнего Новгорода пройдут бесплатные концерты

Программа на ближайшую субботу (11 сентября):

В 11:00 и 13:00 на летней эстраде «Ракушки» выступит Нижегородский русский народный оркестр

на летней эстраде «Ракушки» выступит Нижегородский русский народный оркестр В 14:00 в Большом зале Нижегородского музыкального училища имени Балакирева пройдет концерт Международного молодежного симфонического оркестра

в Большом зале Нижегородского музыкального училища имени Балакирева пройдет концерт Международного молодежного симфонического оркестра В 18:00 Нижегородской филармонии пройдет концерт артистов лектория «Дунаевский. С песней по жизни»

Нижегородской филармонии пройдет концерт артистов лектория «Дунаевский. С песней по жизни» В 12:00 и 17:00 в обновленном киноцентре «Рекорд» стартуют показы художественных фильмов — «Гудбай, Америка!» и «Белый снег»

в обновленном киноцентре «Рекорд» стартуют показы художественных фильмов — «Гудбай, Америка!» и «Белый снег» Экспозиции НГХМ и НГИАМЗ будут открыты для всех желающих (бесплатно)

Напомним, ранее сообщалось, в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». На открытии выступят артисты Большого театра.







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