В театрах и на открытых концертных площадках Нижнего Новгорода пройдут бесплатные концерты

11 сентября Нижегородская область примет участие во Всероссийской акции «Культурная суббота». В этот день в театрах и домах культуры пройдут бесплатные городские мероприятия.
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автор фото — Игорь Иванов
Программа на ближайшую субботу (11 сентября):
- В 11:00 и 13:00 на летней эстраде «Ракушки» выступит Нижегородский русский народный оркестр
- В 14:00 в Большом зале Нижегородского музыкального училища имени Балакирева пройдет концерт Международного молодежного симфонического оркестра
- В 18:00 Нижегородской филармонии пройдет концерт артистов лектория «Дунаевский. С песней по жизни»
- В 12:00 и 17:00 в обновленном киноцентре «Рекорд» стартуют показы художественных фильмов — «Гудбай, Америка!» и «Белый снег»
- Экспозиции НГХМ и НГИАМЗ будут открыты для всех желающих (бесплатно)
Напомним, ранее сообщалось, в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». На открытии выступят артисты Большого театра.
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