В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». На открытии выступят артисты Большого театра

Всероссийский пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень» вновь пройдет в Нижнем Новгороде. 17 сентября на открытии фестиваля в Нижегородском театре драмы имени Горького выступят артисты Большого театра.
Программа фестиваля «Болдинская осень»:
17 сентября 19:00 — сцена Нижегородского театра драмы имени Горького
Открытие фестиваля
- Гастроли оперы и оркестра Большого Театра России, концертная программа в 2-х отделениях.
Далее фестиваль продолжится на сцене оперного театра.
18 сентября 18.00
- Балет в 2-х действиях — Б.В. Асафьев «Бахчисарайский фонтан»
21 сентября 18:00
- Концертная программа в 2-х отделениях. Фестивальный Вечер в Литературно-мемориальном музее-заповеднике «Болдино»
22 сентября 18:00
- Опера в концертном исполнении — П.И. Чайковский «Пиковая дама»
23 сентября 18:00
- Балет в 3-х действиях — А.Адан, Р. Дриго, Л. Делиб, Ц. Пуни «Корсар»
25 сентября 18:00
- Лирические сцены в 3-х действиях, 7 картинах — П.И.Чайковский «Евгений Онегин»
27 сентября 19:00
- Концертная программа — «Музыка В.-А. Моцарта и А. Сальери»
28 сентября 19:00
Закрытие фестиваля
- Концерт хора musicAeterna — хормейстер — Виталий Полонский
«Программа, калибр и масштаб артистов, которых нам удалось собрать на фестивале, впечатляют. Я считаю, что „Болдинская осень“ в этом году станет звеном в цепи событий, посвященных 800-летию города, и будет прекрасным подарком нижегородцам», — добавил художественный руководитель театра Александр Топлов.
Интервью «НН.Собака.ru» с худруком нижегородского оперного театра и лауреатом премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Александром Топловым можно прочитать здесь.
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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»
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