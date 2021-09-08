18+
  • Развлечения
  • Искусство

В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». На открытии выступят артисты Большого театра

Всероссийский пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень» вновь пройдет в Нижнем Новгороде. 17 сентября на открытии фестиваля в Нижегородском театре драмы имени Горького выступят артисты Большого театра.

 

Программа фестиваля «Болдинская осень»:

 

17 сентября 19:00сцена Нижегородского театра драмы имени Горького

Открытие фестиваля

Далее фестиваль продолжится на сцене оперного театра.

18 сентября 18.00

21 сентября 18:00

22 сентября 18:00

23 сентября 18:00

25 сентября 18:00

27 сентября 19:00

28 сентября 19:00

Закрытие фестиваля

«Программа, калибр и масштаб артистов, которых нам удалось собрать на фестивале, впечатляют. Я считаю, что „Болдинская осень“ в этом году станет звеном в цепи событий, посвященных 800-летию города, и будет прекрасным подарком нижегородцам», — добавил художественный руководитель театра Александр Топлов.

Интервью «НН.Собака.ru» с худруком нижегородского оперного театра и лауреатом премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Александром Топловым можно прочитать здесь.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество театра «ВКонтакте»

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты