В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». На открытии выступят артисты Большого театра

Программа фестиваля «Болдинская осень»:

17 сентября 19:00 — сцена Нижегородского театра драмы имени Горького

Открытие фестиваля

Гастроли оперы и оркестра Большого Театра России, концертная программа в 2-х отделениях.

Далее фестиваль продолжится на сцене оперного театра.

18 сентября 18.00

21 сентября 18:00

Концертная программа в 2-х отделениях. Фестивальный Вечер в Литературно-мемориальном музее-заповеднике «Болдино»

22 сентября 18:00

Опера в концертном исполнении — П.И. Чайковский «Пиковая дама»

23 сентября 18:00

25 сентября 18:00

Лирические сцены в 3-х действиях, 7 картинах — П.И.Чайковский «Евгений Онегин»

27 сентября 19:00

28 сентября 19:00

Закрытие фестиваля

Концерт хора musicAeterna — хормейстер — Виталий Полонский

«Программа, калибр и масштаб артистов, которых нам удалось собрать на фестивале, впечатляют. Я считаю, что „Болдинская осень“ в этом году станет звеном в цепи событий, посвященных 800-летию города, и будет прекрасным подарком нижегородцам», — добавил художественный руководитель театра Александр Топлов.

Интервью «НН.Собака.ru» с худруком нижегородского оперного театра и лауреатом премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Александром Топловым можно прочитать здесь.

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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»