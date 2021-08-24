На фестивале «Столица закатов» выступит Клава Кока

Стало известно, что нижегородский фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» пройдет и после гала-шоу, а именно — в субботу. 28 августа на Нижневолжской набережной выступит — Клава Кока. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.
Лайн-ап пока держится в секрете, следить за всеми обновлениями можно здесь.
Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:
- «Мультипасс 800»
- специальный браслет, действующий только на мероприятии
Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
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Фото: Instagram Клавы Коки
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