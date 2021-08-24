На фестивале «Столица закатов» выступит Клава Кока

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Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:

«Мультипасс 800»

специальный браслет , действующий только на мероприятии

Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.





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Фото: Instagram Клавы Коки