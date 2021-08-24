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На фестивале «Столица закатов» выступит Клава Кока

Стало известно, что нижегородский фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» пройдет и после гала-шоу, а именно — в субботу. 28 августа на Нижневолжской набережной выступит — Клава Кока. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.

 

Лайн-ап пока держится в секрете, следить за всеми обновлениями можно здесь.

Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:

  • «Мультипасс 800»
  • специальный браслет, действующий только на мероприятии

Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.


 

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Фото: Instagram Клавы Коки

 

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