На фестивале «Столица закатов» выступит Манижа и Кирилл Рихтер

14 августа на Нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступят — певица Манижа и пианист Кирилл Рихтер. Два полярных артиста выступят вместе со струнным оркестром OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.