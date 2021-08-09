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На фестивале «Столица закатов» выступит Манижа и Кирилл Рихтер

14 августа на Нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступят — певица Манижа и пианист Кирилл Рихтер. Два полярных артиста выступят вместе со струнным оркестром OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.

 

Лайн-ап:

  • 21:00 — концерт певицы Манижи и музыканта Кирилла Рихтера в сопровождении хора и струнного оркестра OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева
  • Фейерверк от компании «Магия огня» (Нижний Новгород), которая более 20 лет занимается организацией и проведением фейерверков и пиротехнических шоу-программ

Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:

  • «Мультипасс 800»
  • специальный браслет, действующий только на мероприятии

Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

 

 

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Фото: Instagram артистов

 

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