На фестивале «Столица закатов» выступит Манижа и Кирилл Рихтер

14 августа на Нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступят — певица Манижа и пианист Кирилл Рихтер. Два полярных артиста выступят вместе со струнным оркестром OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.
Лайн-ап:
- 21:00 — концерт певицы Манижи и музыканта Кирилла Рихтера в сопровождении хора и струнного оркестра OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева
- Фейерверк от компании «Магия огня» (Нижний Новгород), которая более 20 лет занимается организацией и проведением фейерверков и пиротехнических шоу-программ
Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:
- «Мультипасс 800»
- специальный браслет, действующий только на мероприятии
Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
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Фото: Instagram артистов
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