На фестивале «Столица закатов» выступит Иван Дорн

Лайн-ап:

19:00 — Tony Karapetyan Trio

20:00 — Byor

21:00 — Иван Дорн

Фейерверк от пиротехнической компании «Пироком» из города Черкесск. (В 2011 году она была признана лучшей пиротехнической компании России).

Попасть на фестиваль можно только по «Мультипассам 800» и браслетам, получить их можно в специальном пункте. Для этого необходимо показать:

сертификат прививки от Covid-19

отрицательный результат лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР (срок действия — не более 3-х дней)

отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более 3-х дней)

результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к Covid-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия — не более 60 дней)

Время работы пунктов выдачи подтверждений — с 12:00 до 23:00. Они располагаются:

напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк»

на площади Маркина

напротив ресторана «Плакучая ива»

Кроме того, при отсутствии документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест на Covid-19. Стоимость экспресс-теста — 1 250 рублей, срок действия — не более 3 дней (72 часа).

напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк»

напротив ресторана «Плакучая ива»

Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

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Фото: Instagram Ивана Дорна