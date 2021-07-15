Уже в эту субботу, 17 июля, на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит Иван Дорн. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.
Лайн-ап:
- 19:00 — Tony Karapetyan Trio
- 20:00 — Byor
- 21:00 — Иван Дорн
- Фейерверк от пиротехнической компании «Пироком» из города Черкесск. (В 2011 году она была признана лучшей пиротехнической компании России).
Попасть на фестиваль можно только по «Мультипассам 800» и браслетам, получить их можно в специальном пункте. Для этого необходимо показать:
- сертификат прививки от Covid-19
- отрицательный результат лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР (срок действия — не более 3-х дней)
- отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более 3-х дней)
- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к Covid-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия — не более 60 дней)
Время работы пунктов выдачи подтверждений — с 12:00 до 23:00. Они располагаются:
- напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
- на площади Маркина
- напротив ресторана «Плакучая ива»
Кроме того, при отсутствии документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест на Covid-19. Стоимость экспресс-теста — 1 250 рублей, срок действия — не более 3 дней (72 часа).
- напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
- напротив ресторана «Плакучая ива»
Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
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Фото: Instagram Ивана Дорна
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