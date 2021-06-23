18+
  • Развлечения
  • Музыка

На фестивале «Столица закатов» выступит Maruv

Уже в эту субботу, 26 июня, на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит певица Maruv, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Павел Хвалеев и электронный дуэт из Нижнего Новгорода и Барселоны Gambino Sound Machine. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по специальным браслетам.

 

Попасть на фестиваль можно только по браслетам, получить их можно в специальном пункте. Для этого необходимо показать:

  • сертификат прививки от Covid-19
  • отрицательный результат лабораторного исследования на Covid-19
  • методом ПЦР (срок действия — не более 3-х дней)
  • отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более 3-х дней)
  • результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к Covid-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия — не более 60 дней)

Время работы пунктов выдачи подтверждений — с 10:00 до 22:00. Они располагаются:

  • напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
  • на площади Маркина
  • напротив ресторана «Плакучая ива»

Кроме того, при отсутствии документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест на Covid-19. Стоимость экспресс-теста — 1 250 рублей, срок действия — не более 3 дней (72 часа).

Также обязательным для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Лайн-ап:

  • 19:00 — нижегородский музыкант Pavel Khvaleev вместе с Avis Vox & Blackfeel Wite
  • 20:40 — электронный дуэт из Нижнего Новгорода и Барселоны Gambino Sound Machine
  • 21:50 — Maruv

По завершении концерта гостей вечера ждет фейерверк. На этот раз его представит компания «Пиро-Класс» из Москвы. Они, к примеру, делали шоу на церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: А42

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты