На фестивале «Столица закатов» выступит Maruv

Уже в эту субботу, 26 июня, на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит певица Maruv, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Павел Хвалеев и электронный дуэт из Нижнего Новгорода и Барселоны Gambino Sound Machine. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по специальным браслетам.
Попасть на фестиваль можно только по браслетам, получить их можно в специальном пункте. Для этого необходимо показать:
- сертификат прививки от Covid-19
- отрицательный результат лабораторного исследования на Covid-19
- методом ПЦР (срок действия — не более 3-х дней)
- отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более 3-х дней)
- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к Covid-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия — не более 60 дней)
Время работы пунктов выдачи подтверждений — с 10:00 до 22:00. Они располагаются:
- напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
- на площади Маркина
- напротив ресторана «Плакучая ива»
Кроме того, при отсутствии документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест на Covid-19. Стоимость экспресс-теста — 1 250 рублей, срок действия — не более 3 дней (72 часа).
Также обязательным для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Лайн-ап:
- 19:00 — нижегородский музыкант Pavel Khvaleev вместе с Avis Vox & Blackfeel Wite
- 20:40 — электронный дуэт из Нижнего Новгорода и Барселоны Gambino Sound Machine
- 21:50 — Maruv
По завершении концерта гостей вечера ждет фейерверк. На этот раз его представит компания «Пиро-Класс» из Москвы. Они, к примеру, делали шоу на церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
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Фото: А42
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