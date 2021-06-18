Уже завтра, 19 июня, на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит Леонид Агутин. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по специальным браслетам.
Попасть на фестиваль можно только по браслетам, получить их можно в специальном пункте. Для этого необходимо показать:
- сертификат прививки от Covid-19
- отрицательный результат лабораторного исследования на Covid-19
- методом ПЦР (срок действия — не более 3-х дней)
- отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более 3-х дней)
- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к Covid-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия — не более 60 дней)
Время работы пунктов выдачи подтверждений — с 10:00 до 22:00. Они располагаются:
- напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
- с боковой стороны Речного вокзала
- на площади Маркина
- напротив ресторана «Плакучая ива»
Кроме того, при отсутствии документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест на Covid-19. Их установят напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» и напротив ресторана «Плакучая ива». Стоимость экспресс-теста — 1 250 рублей, срок действия — не более 3 дней (72 часа).
Также обязательным для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Программа выступлений:
- 19:00 – The Diamonds (Нижний Новгород)
- 20:15 – DJ Topchy (Нижний Новгород)
- 21:15 – Леонид Агутин
- 22:30 – фейерверк от пиротехнической команды «Пиротехнические дворы Петергофа»
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Фото: Тимофей Шутов
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