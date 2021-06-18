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На фестивале «Столица закатов» выступит Леонид Агутин

Уже завтра, 19 июня, на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит Леонид Агутин. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по специальным браслетам.

 

Попасть на фестиваль можно только по браслетам, получить их можно в специальном пункте. Для этого необходимо показать:

  • сертификат прививки от Covid-19
  • отрицательный результат лабораторного исследования на Covid-19
  • методом ПЦР (срок действия — не более 3-х дней)
  • отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более 3-х дней)
  • результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к Covid-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия — не более 60 дней)

Время работы пунктов выдачи подтверждений — с 10:00 до 22:00. Они располагаются:

  • напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
  • с боковой стороны Речного вокзала
  • на площади Маркина
  • напротив ресторана «Плакучая ива»

Кроме того, при отсутствии документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест на Covid-19. Их установят напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» и напротив ресторана «Плакучая ива». Стоимость экспресс-теста — 1 250 рублей, срок действия — не более 3 дней (72 часа).

Также обязательным для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Программа выступлений:

  • 19:00 – The Diamonds (Нижний Новгород)
  • 20:15 – DJ Topchy (Нижний Новгород)
  • 21:15 – Леонид Агутин
  • 22:30 – фейерверк от пиротехнической команды «Пиротехнические дворы Петергофа»

 

 

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Фото: Тимофей Шутов
 

 

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