На фестивале «Столица закатов» выступит Леонид Агутин

Попасть на фестиваль можно только по браслетам, получить их можно в специальном пункте. Для этого необходимо показать:

сертификат прививки от Covid-19

отрицательный результат лабораторного исследования на Covid-19

методом ПЦР (срок действия — не более 3-х дней)

отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более 3-х дней)

результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к Covid-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия — не более 60 дней)

Время работы пунктов выдачи подтверждений — с 10:00 до 22:00. Они располагаются:

напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк»

с боковой стороны Речного вокзала

на площади Маркина

напротив ресторана «Плакучая ива»

Кроме того, при отсутствии документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест на Covid-19. Их установят напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» и напротив ресторана «Плакучая ива». Стоимость экспресс-теста — 1 250 рублей, срок действия — не более 3 дней (72 часа).

Также обязательным для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Программа выступлений:

19:00 – The Diamonds (Нижний Новгород)

– The Diamonds (Нижний Новгород) 20:15 – DJ Topchy (Нижний Новгород)

– DJ Topchy (Нижний Новгород) 21:15 – Леонид Агутин

– Леонид Агутин 22:30 – фейерверк от пиротехнической команды «Пиротехнические дворы Петергофа»

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Фото: Тимофей Шутов

