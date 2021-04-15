Реконструкцию «Мытного рынка» в Нижнем Новгороде завершат к маю 2021 года

Реконструкцию «Мытного рынка» на улице Большая Покровская планируют завершить к 800-летию Нижнего Новгорода. Строительные работы на площадке уже начались. Об этом сообщает владелец ООО «Мытный двор» Ваган Багдасарян.
В этом году на территории торговой площадки проведут только косметический ремонт. Рабочие приведут в порядок фасады здания, павильоны, заменят входные группы, поставят общественные туалеты.
«В ближайшие 2-3 года на месте рынка никакой стройки не будет. Возможно, в дальнейшем торговый центр здесь и появится, но пока мы сосредоточены на том, чтобы завершить все текущие работы в срок и самым лучшим образом», — отмечает Ваган Багдасарян.
Работа торгового объекта возобновится в мае.
Ранее сообщалось, что владелец «Мытного рынка» объявил о строительстве пятиэтажного торгового центра на месте существующих торговых рядов в центре города между улицами — Алексеевской и Большой Покровской.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Дмитрий Пономарев
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.