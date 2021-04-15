Реконструкцию «Мытного рынка» в Нижнем Новгороде завершат к маю 2021 года

В этом году на территории торговой площадки проведут только косметический ремонт. Рабочие приведут в порядок фасады здания, павильоны, заменят входные группы, поставят общественные туалеты.

«В ближайшие 2-3 года на месте рынка никакой стройки не будет. Возможно, в дальнейшем торговый центр здесь и появится, но пока мы сосредоточены на том, чтобы завершить все текущие работы в срок и самым лучшим образом», — отмечает Ваган Багдасарян.

Работа торгового объекта возобновится в мае.

Ранее сообщалось, что владелец «Мытного рынка» объявил о строительстве пятиэтажного торгового центра на месте существующих торговых рядов в центре города между улицами — Алексеевской и Большой Покровской.

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Фото: Дмитрий Пономарев