На территории «Мытного рынка» построят торговый центр

Владелец «Мытного рынка» объявил о строительстве пятиэтажного торгового центра на месте существующих торговых рядов в центре города между улицами — Алексеевской и Большой Покровской. Сейчас территорию рынка готовят к строительным работам — разбирают уже существующие конструкции и павильоны.

Разрешение на возведение торгового центра владелец получил еще в 2014 году, но не предпринимал попыток начать строительство. В конце октября этого года владелец торговой точки, объявил о создании крупного торгового центра, который он планирует открыть в ноябре 2021 года. В региональном министерстве строительства продлили разрешение на возведение ТЦ до сентября 2023 года.

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Фото: Дмитрий Пономарев.